Wielu osób nie zwraca na to uwagi. Wilgoć w domu panoszy się przez nasze zaniedbania

Częste parowanie okien i skraplająca się na nich woda to widok na tyle powszechny, że wielu z nas zupełnie ignoruje zjawisko. Być może nie jest to powód do podnoszenia gwałtownego alarmu, lecz z całą pewnością nie należy go bagatelizować. Nadmierna wilgoć w domu czy mieszkaniu nie sprzyja zdrowiu, za to stwarza korzystne warunki do rozwoju pleśni. Przyjrzyj się swoim codziennym nawykom, by wyeliminować ten problem.

Zdjęcie Nie stwarzaj dogodnych warunków do rozwoju pleśni w domu / 123RF/PICSEL