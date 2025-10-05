Spis treści: W czym przechowywać suszone grzyby? Czy suszone grzyby przyciągają mole spożywcze? Włóż do słoika z grzybami. Mole się nie zbliżą

W czym przechowywać suszone grzyby?

Wybór odpowiedniego pojemnika to absolutna podstawa. Kluczowe jest szczelne zamknięcie, dzięki któremu aromat nie zwietrzeje, a szkodniki nie będą miały wstępu do zawartości. Najlepsze do przechowywania suszonych grzybów są:

szklane słoiki z dobrze dopasowaną zakrętką - chronią przed wilgocią i dostępem powietrza;

metalowe puszki (np. po herbacie) ze szczelną pokrywką;

można sięgnąć po plastikowy pojemnik, o ile jest on przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Tu pojawia się kolejna kwestia, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Jakie są najczęstsze błędy w przechowywaniu suszonych grzybów? Pod żadnym pozorem nie należy umieszczać ich w foliowych siatkach. Nie tylko nie pozwolą zabezpieczyć skarbów lasu przed wpływem czynników zewnętrznych, ale też dość szybko stworzą wilgotne warunki idealne do rozwoju pleśni. Nawet niewielki nalot sprawia, że cały zapas nadaje się wyłącznie do wyrzucenia.

Zrezygnujmy także z papierowych torebek. Nie chronią przed zawilgoceniem i nie stanowią żadnej bariery dla szkodników.

Suszone grzyby długo zachowają pełnię aromatu, ale pod pewnymi warunkami Jiri Hera 123RF/PICSEL

Czy suszone grzyby przyciągają mole spożywcze?

Oto intruzi, których nie chcemy widzieć w swojej kuchni. Mole spożywcze na swój celownik obierają głównie suche produkty, np. mąki, kasze, ryże czy makarony, aby składać w nich jaja, z których wykluwają się żarłoczne larwy. Widok tych szkodników oraz cienkich "pajęczynek", które zostawiają na żywności skutecznie odbiera apetyt. Co więcej, zanieczyszczone produkty spożywcze muszą wylądować w koszu na odpadki.

Niestety, suszone grzyby również stanowią łakomy kąsek dla moli. Przyciąga je intensywny zapach, który stanowi dla nich zapowiedź uczty i miejsca idealnego do rozmnażania. Nie jesteśmy jednak całkowicie bezradni i możemy uchronić się przed plagą owadów.

Włóż do słoika z grzybami. Mole się nie zbliżą

Podstawą zabezpieczenia zapasów są szczelne pojemniki. Jak głosi jednak znane powiedzenie: przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego warto zadbać o dodatkową ochronę. Bez obaw, nie będzie to ani kosztowne, ani związane z działaniem profesjonalistów.

Wystarczy, że do pojemnika z suszonymi grzybami włożysz kilka liści laurowych lub ząbek czosnku. Ich zapachy skutecznie odstraszają mole spożywcze, zabezpieczając żywność. Tak samo działają ziarenka ziela angielskiego oraz goździki. Dla zwiększenia ochrony możesz rozłożyć je także w szafkach, w których planujesz umieścić słoiki lub puszki z suszoną żywnością.

„Ewa gotuje”: Żurek w kociołku Polsat