Święconka to nazwa wszystkich pokarmów, które święcimy w Wielką Sobotę w kościele katolickim. Zwyczaj ten praktykowany jest nie tylko w Polsce, ale także w innych europejskich krajach np. Austrii czy Słowenii.





Potrawy, które wchodzą w skład święconki to:

baranek z masła lub cukru, który symbolizować ma Chrystusa Zmartwychwstałego

jajka w postaci pisanek, kraszanek, ale także jajka z czekolady, które są symbolem nowego życia, odrodzenia i zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią

chlebek jako symbol Ciała Jezusa Chrystusa , ale także godności człowieka

wędliny i kiełbasa jako symbol dobrobytu

sól, będąca symbolem oczyszczenia i chroniąca przed zepsuciem

pieprz, symbolizujący gorzkie zioła

chrzan, który symbolizuje witalność

ciasto (zazwyczaj babka), które symbolizuje ludzką pracę, ale ma być także osłodą po 40 dniach postu

ser, który jest symbolem związku człowieka ze zwierzętami i przyrodą

woda (rzadszy zwyczaj), która ma obmywać ludzi z win i grzechów.

Czego nie wolno wkładać do koszyczka wielkanocnego?

Włóż do święconki, a przyciągniesz pieniądze!

Jeśli traktujemy święconkę jako część tradycji i nie przestrzegamy kategorycznie zaleceń kościoła, możemy włożyć do niej coś jeszcze. Chodzi o monetę, która jest symbolem dobrobytu i przyciągnie do nas pieniądze. Monetę należy włożyć do koszyczka w poranek Wielkiej Soboty, przed dodaniem pozostałych elementów. Nominał nie ma znaczenia, ale należy pamiętać, by wyciągnąć ją z koszyczka po powrocie do domu.

Poświęconej monety nie należy wydawać, ale włożyć do portfela, by przyciągała pieniądze cały rok lub schować w bezpiecznym miejscu w domu, by zapobiec "uciekaniu" pieniędzy z domowego budżetu. Monetę tę można także oddać komuś lub przekazać na cele charytatywne.

