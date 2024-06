Jak gotować bób?

Gotowanie bobu nie jest skomplikowaną czynnością, ale wiele osób i tak robi to w sposób niewłaściwy, ponieważ po jego spożyciu wzdęcia są gwarantowane. Pamiętamy, aby złagodzić te nieprzyjemne dolegliwości, warto wcześniej bób namoczyć: w przeciwieństwie do fasoli i grochu, nie wlewajmy do niego zimnej wody, ale sięgnijmy po wrzątek. Po godzinie w takiej kąpieli bób powinien o wiele lepiej być przyswajalny dla naszego organizmu.

A co z jego gotowaniem? Tutaj też powinniśmy być ostrożni, ponieważ warto znać jeszcze jeden trik. Co prawda, nasze babcie i mamy nauczyły nas, aby bób gotować pod przykryciem, ponieważ wtedy cały proces przebiega szybciej. Jeśli jednak zdejmiemy pokrywkę, to fakt: musimy nieco dłużej poczekać, za to wszystkie substancje lotne odpowiedzialne za wzdęcia szybko się znaturalizują.

Bób smażony z chorizo TV Interia

Dodaj do garnka. Bób nie będzie wzdymał

Bób to skarbnic witamin i składników odżywczych. Warto wiedzieć, jak go gotować 123RF/PICSEL

Sama woda czasami nie wystarczy, aby bób po ugotowaniu nie wzdymał. Można czasem posiłkować się naturalnymi dodatkami, które załagodzą nieprzyjemne dolegliwości. Wystarczy sięgnąć po gałązkę kopru, świeży cząber, kilka listków liścia laurowego albo po łyżeczkę kminku. Warto wypróbować po kolei przedstawione propozycje, ponieważ bób w takim towarzystwie będzie zawsze miał nieco inny posmak, więc nie warto się ograniczać.

Jak prawidłowo gotować bób?

Gotowany bób to wspaniała przekąska INTERIA.PL

Gotowanie bobu nie powinno nam sprawiać większego problemu, ale warto wiedzieć, jak to sprawnie zrobić. Należy pamiętać o proporcjach, żeby ziarna miały sporo przestrzeni, dlatego trzeba dwa razy więcej wody, niż mamy w garnku bobu. Do gotującej wody można dodać nieco soli (płaska łyżeczka na każdy litr), ale także nieco cukru, który podkręci jego smak. Jak długo gotować bób? Na to pytanie nigdy nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od kilku czynników: jego świeżości, wielkości oraz ilości wody. Najlepiej pilnować go na bieżąco i sprawdzić: jeśli po ugotowaniu skórka się pomarszczyła i łatwo odchodzi od wnętrza, to znak, że jest gotowy.

Jak jeszcze sprawić, żeby bób nie wzdymał? Wiele osób twierdzi, żeby jeść go bez skórki, choć to właśnie w niej znajduje się wiele cennych dla zdrowia substancji.