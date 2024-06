Czarna herbata przywędrowała do nas z Chin już w 900 roku za sprawą arabskich handlarzy . W Polsce do dzisiaj uważana jest za najsmaczniejszą i ceni się ją nie tylko za wyrazisty smak, lecz także pobudzające właściwości.

Czarną herbatę otrzymuje się z liści i nierozwiniętych pąków krzewów Camellia sinensis. Wiele odmian tej rośliny rośnie w ciepłym i wilgotnym klimacie we wschodniej i południowo-wschodniej Azji. Liście wykorzystywane do produkcji czarnej herbaty pochodzą najczęściej z Chin, Jawy, Sumatry oraz Sri Lanki. Ostatnio uprawy rozszerzyły się jednak również na Afrykę, szczególnie do Kenii, Rwandy, RPA i Tanzanii.