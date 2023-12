Sałatka jarzynowa: Oto czym zamienić majonez

Wydawać by się mogło, że obecność majonezu w sałatce jarzynowej jest obowiązkowa, ale równocześnie podbija kaloryczność całego wyjątkowego dania. Ale co zrobić w przypadku, kiedy dbamy o linię, nie możemy zjeść tego kremowego dodatku, a równocześnie nie chcemy rezygnować z sałatki? Czas go zastąpić. Czym? Dawniej, kiedy trudno było uzyskać majonez, zastępowano go śmietaną. W tym kontekście lepiej sięgnąć po wersję niskotłuszczową, która ma mniej kalorii. Ponadto można również eksperymentować z serkiem kanapkowym, ale jego konsystencja utrudnia wymieszanie składników. Zanim jednak wyląduje w misce z sałatką, można do zmieszać z odrobiną oliwy.

Nabiał w sałatce jarzynowej? Czemu nie!

Sałatka jarzynowa w wersji light? To możliwe! Zamiast majonezu można wykonać bardzo łatwy sos: niezbędne będą jogurt naturalny albo jogurt grecki. Oczywiście, można również te dwa składniki połączyć ze sobą w równych proporcjach. Taki duet uzupełni spora porcja musztardy, ale lepiej wybierać wersję ostrzejsze, które podkreślą smak naszego domowego rarytasu. Dobrym wyborem będzie musztarda sarepska, francuska lub rosyjska. Należy pamiętać, że wtedy trzeba dobrze sałatkę przyprawić, aby smaki się zrównoważył, dlatego sól i pieprz muszą być również obecne.

Baw się smakiem!

Zdjęcie Sałatka jarzynowa w każdym domu smakuje zawsze inaczej / 123RF/PICSEL

Jeśli smak jogurtów nie podbił naszych kubków smakowych, a nie jesteśmy wielkimi fanatykami musztardy, to warto sięgnąć po tajną broń. Co warto mieć na uwadze? Z pomocą przyjdzie chrzan tarty: idealnie, gdybyśmy mogli zetrzeć go samodzielnie. Jeśli nie, można sięgnąć już po gotowy, ale warto wiedzieć, że i one wzbogacane są różnymi dodatkami, np. sokiem cytrynowym, więc sałatka będzie miała lekko kwaśną nutę i to trzeba mieć na uwadze.

A co zrobić, kiedy nie chcemy za bardzo eksperymentować ze smakami? W takim razie trzeba sporządzić domowy sos do sałatki jarzynowej, ale nie zajmie nam to więcej niż pięć minut. Wystarczy w miseczce zmieszać ze sobą jogurt naturalny, sok z cytryny oraz przyprawy: nie tylko sól i pieprz, ale również suszone bądź świeże zioła: pietruszka i koper sprawdzą się idealnie.

