Pozycja "Zero-G" stała się bardzo popularna, zaraz po opracowaniu jej przez NASA. Eksperci przekonują, że zasypiając w pozycji "zero grawitacji" odciążamy organizm, a tym samym zapewniamy sobie dobry sen.

Dobry sen jest niezbędny do odpowiedniego działania podczas dnia. To właśnie on odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu. Zasypianie w pozycji "Zero-G" poprawia stan zdrowia. Poznaj podstawowe informacje o pozycji "zero grawitacji".

Najlepsza pozycja do spania - badanie NASA

Eksperci z NASA opracowali najlepszą pozycję do spania, która znacznie poprawia jakość snu i stan organizmu. Nazwali ją pozycją "Zero gravity NASA sleep position", mówiąc w skrócie "Zero-G". Skąd ta nazwa?

Nazwa pozycji "Zero-G" nawiązuje do astronautów, którzy przygotowują się do startu. Ma ona na celu wyrównanie ciśnienia krwi podczas gwałtownych przeciążeń. Okazało się, że jej wpływ jest korzystny nie tylko dla astronautów, ale niemal dla wszystkich, zasypiających osób.

Zero gravity NASA sleep position - na czym polega?

Specjaliście z NASA uznali, że najlepsza pozycja do spania polega na ułożeniu ciała na plecach, z głową i kolanami ułożoną nieco powyżej serca. W pozycji "Zero-G" nogi powinny być ułożone pod kątem 120 stopni i lekko ugięte w okolicy bioder.

Takie ułożenie ciała w pozycji "Zero-G" redukuje ciśnienie grawitacyjne i reguluje ciśnienie krwi. Z kolei uniesienie głowy i kolan odciąża biodra, dolną część pleców, a także poprawia jakość snu.

Co daje spanie w pozycji "Zero-G"? Kto może, a kto nie powinien tak spać?

Zasypiając w pozycji "Zero-G" mamy realny wpływ na swoje zdrowie, całe ciało, a także na samopoczucie. Co daje spanie w pozycji "Zero-G"?

zmniejszenie chrapania - spanie w pozycji "Zero-G" otwiera drogi oddechowe, tym samym ułatwiając oddychanie;

- spanie w pozycji "Zero-G" otwiera drogi oddechowe, tym samym ułatwiając oddychanie; dobry sen - przyjęcie pozycji "Zero-G" powoduje szybkie odprężenie organizmu, a także głęboki i regenerujący sen;

- przyjęcie pozycji "Zero-G" powoduje szybkie odprężenie organizmu, a także głęboki i regenerujący sen; poprawienie krążenia - uniesienie nóg w pozycji "Zero-G" odciąża serce, dzięki czemu pracuje wydajnie i z mniejszym wysiłkiem;

- uniesienie nóg w pozycji "Zero-G" odciąża serce, dzięki czemu pracuje wydajnie i z mniejszym wysiłkiem; poprawienie trawienia - dzięki grawitacji treści pokarmowe i kwasy żołądkowe nie cofają się do przełyku;

- dzięki grawitacji treści pokarmowe i kwasy żołądkowe nie cofają się do przełyku; zmniejszenie bólu pleców - w pozycji "zero grawitacji" nacisk rozkłada się równomiernie, nie ma uciskania na konkretne mięśnie czy kręgi, odciążamy kręgosłup.

W pozycji "Zero-G" mogą spać osoby mające problemy z krążeniem czy trawieniem. Pozycja "zero grawitacji" pomaga w walce z żylakami, zgagą i refluksem. Warto, aby kobiety w ciąży także zasypiały w tej pozycji, ponieważ jest ona bezpieczna zarówno dla mamy, jak i płodu.



Pozycja "Zero-G" nie jest odpowiednia dla każdego. W pozycji "zero grawitacji" nie powinny spać osoby, które często zmieniają pozycję w trakcie snu.

