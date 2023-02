Spis treści: 01 Ile godzin powinien spać człowiek?

02 W jakich pozycjach śpimy najczęściej? Oto badania

03 Pozycja snu a jej wpływ na zdrowie

04 Spanie w niewłaściwej pozycji: skutki

05 Pozycje do snu, których lepiej unikać

06 Spanie na brzuchu i złe jego skutki

07 Jaka pozycja do snu jest najlepsza?

Na brzuchu, na boku, z ugiętym kolanem czy na plecach - każdy z nas ma swoje ulubione pozycje do snu. Jednak nie każda z nich pozwoli zatopić się w objęciach Morfeusza równie skutecznie. Od tego jak śpimy, zależy czy rano obudzimy się wyspani i gotowi na kolejne wyzwania.

Niewłaściwa pozycja może powodować nie tylko problemy z zasypianiem, ale również prowadzić do bólu różnych narządów i odbijać się na urodzie.

Ile godzin powinien spać człowiek?

Zdjęcie Dorosły człowiek powinien spać od 7 do 8 godzin / 123RF/PICSEL

Człowiek potrzebuje minimum 8 godzin snu na dobę. To liczba podawana przez ekspertów od lat i raczej nie ulega zmianie. Chociaż co jakiś czas pojawiają się nowe badania na temat odpowiedniej długości snu, to naukowcy i lekarze twierdzą, że byłoby idealnie, gdybyśmy poświęcali na sen od 7 do 8 godzin.

Na długość snu wpływa wiek. Noworodki przez trzy pierwsze miesiące życia potrzebują od 14 do 17 godzin snu, z kolei roczne dzieci i 2-latki od 11 do 14 godzin. Z wiekiem liczba ta się zmniejsza, bo na przykład przedszkolaki w wieku od 3 do 5 lat śpią od 10 do 13 godzin.

Zobacz również: Ortopedzi biją na alarm. Oto najgorsza pozycja do spania

W jakich pozycjach śpimy najczęściej? Oto badania

Odpowiednia dawka snu to jedno. Na nasze zdrowie wpływa również to, w jaki sposób śpimy.

W nocy pozostajemy w tej samej pozycji od kilkunastu minut do nawet kilku godzin - niewielu osobom udaje się przespać całą noc w jednym ułożeniu.

Jesienią 2022 roku w serwisie sciencealert.com zostały zaprezentowane wyniki badania dotyczące "optymalnej" pozycji do snu. Udział w nim wzięło ponad 660 uczestników.

Jak wykazały badania, w trakcie snu uczestnicy przez prawie 54 proc. czasu leżeli na boku, 37 proc. na plecach i niemal 7 proc. na brzuchu.

Eksperci zwracają uwagę, że pozycję w trakcie snu najczęściej zmieniają mężczyźni, zwłaszcza mający mniej niż 35 lat.

Pozycja snu a jej wpływ na zdrowie

Zdjęcie Nieprawidłowa pozycja snu może rzutować na nasze samopoczucie przez cały dzień, poczynając od samego poranka / 123RF/PICSEL

Pozycja przybrana do snu wpływa na ucisk określonych partii ciała i tym samym rozluźnienie innych. Wpływa na mięśnie, kości, żołądek, jelita, płuca, wątrobę czy pęcherz, co oddziałuje na procesy zachodzące w ciele.

Dlatego też tak ważne jest unikanie pewnych pozycji do snu, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Przez nie częściej będziemy się budzić niewyspani, mieć gorsze samopoczucie i odczuwać różne bóle.

Spanie w niewłaściwej pozycji: skutki

Oto niektóre skutki spania w niewłaściwej pozycji:

bóle brzucha,

bóle głowy,

obolałe mięśnie,

zmęczenie,

występujące przedwcześnie zmarszczki,

senne koszmary,

ból karku.

Pozycje do snu, których lepiej unikać

Zdjęcie Jakich pozycji do snu unikać? Wystrzegaj się m.in. spania na brzuchu / 123RF/PICSEL

Poniżej przedstawiamy listę pozycji do snu, których lepiej unikać. Oto i one:

Pozycja embrionalna. Problemy z trawieniem to nie wszystko

Pozycja embrionalna, nazywana również pozycją płodową, w przekonaniu niektórych uchodzi za zalecaną. W rzeczywistości nie przynosi naszemu zdrowiu zbyt wielu korzyści. Jest to pozycja, w której leżymy na boku, a nasze plecy są zaokrąglone. Głowę pochylamy do przodu i kierujemy w stronę klatki piersiowej, a nogi podkurczamy.

Taka pozycja sprawia, że ciało jest nadmiernie ściśnięte, przez co dochodzi do nadmiernego ucisku na klatkę piersiową, brzuch i narządy wewnętrzne. Prowadzi to do problemów z trawieniem i dotlenieniem organizmu.

To jednak nie koniec, bo pozycja embrionalna powoduje nacisk na jedno z bioder i obciąża kręgosłup, który jest dodatkowo nienaturalnie wygięty. Dlatego też o poranku mogą nas boleć stawy kolanowe, kark i plecy.

Spanie na brzuchu i złe jego skutki

Śpisz na brzuchu? Lekarze nie mają dobrych wieści. To jedna z najmniej odpowiednich pozycji do snu przede wszystkim ze względu na uciskanie narządów wewnętrznych, a zbytni ucisk na żołądek może prowadzić do zgagi.

Spanie na brzuchu wpływa również niekorzystnie m.in. na odcinek lędźwiowy, szyjny i piersiowy kręgosłupa. A to przyczynia się do pogłębiania jego schorzeń i porannych bólów karku i górnej części pleców.

Do listy należy również dodać negatywny wpływ na układ oddechowy i trawienny.

Gdy śpimy na brzuchu, naciskamy twarzą na poduszkę. Tym samym przyczyniamy się do wcześniejszego powstawania zmarszczek.

Krzyżujesz ręce na klatce piersiowej w trakcie snu? Szykuj się na problemy.

Śpisz na wznak z rękami skrzyżowanymi na klatce piersiowej? Taka pozycja do snu może powodować problemy z oddychaniem. Wszystko przez nadmierny ucisk płuc, przez który może dojść do niedotlenienia organizmu.

Jaka pozycja do snu jest najlepsza?

Zdjęcie Za "najbezpieczniejszą" pozycję do snu uchodzi spanie na plecach. Ta ma jednak również swoją wadę - nie nadaje się dla osób, które cierpią na bezdech senny / 123RF/PICSEL

Za najzdrowszą i najlepszą pozycję do spania uchodzi pozycja na plecach. Dzięki takiemu ułożeniu ciała odciążamy kręgosłup, mięśnie i kark.

Ręce i nogi są wówczas wyprostowane, a głowa delikatnie uniesiona ku górze, dzięki czemu lepiej nam się oddycha. Śpiąc na plecach, nie uciskamy narządów, a krew swobodnie krąży.

Spanie na plecach jest zalecane osobom borykającym się z bólami karku i kręgosłupa, ponieważ w takim ułożeniu rozluźniają się mięśnie.

Takiego ułożenia ciała do snu powinny się wystrzegać jednak osoby cierpiące na bezdech senny, który w niektórych przypadkach może prowadzić do niedotlenienia. W tym przypadku objawy zmniejszają się podczas spania na boku.

Pomocna okazuje się tu terapia pozycyjna, która polega na działaniach mających na celu wsparcie kręgosłupa w utrzymaniu bocznej pozycji podczas snu. Wykorzystuje się w niej przedmioty takie jak np. piłeczka tenisowa, umieszczane w okolicy pleców, co zapobiega przekręcaniu się na plecy.

