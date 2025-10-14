Spis treści: Ulotki to też papier - ale nie każda nadaje się do recyklingu Co można, a czego nie wolno wrzucać do niebieskiego pojemnika? Dlaczego segregacja ulotek ma znaczenie dla środowiska

Ulotki to też papier - ale nie każda nadaje się do recyklingu

Ulotki reklamowe to jeden z najczęstszych rodzajów odpadów papierowych, które powinniśmy segregować z taką samą starannością jak gazety czy kartony. W Polsce obowiązuje zasada, że ulotki należy wrzucać do niebieskiego pojemnika na papier i tekturę, o ile nie zawierają elementów utrudniających przetwarzanie. Oznacza to, że zanim trafią do kosza, trzeba je dokładnie obejrzeć.

Jeżeli ulotka jest wykonana z czystego, matowego papieru - może bez problemu trafić do pojemnika na papier. Jeśli jednak zawiera plastikowe folie, metalowe zszywki, błyszczące powłoki lub elementy lakierowane, nie nadaje się do recyklingu i powinna zostać wyrzucona do pojemnika na odpady zmieszane (szarego). Dzięki temu nie zanieczyszczamy surowców wtórnych i nie utrudniamy procesu odzysku papieru w sortowniach.

W przypadku większych ilości ulotek - na przykład po kampaniach reklamowych czy wydarzeniach promocyjnych - warto oddać je do lokalnych punktów zbiórki papieru lub do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Tam zostaną przyjęte i zutylizowane w sposób bezpieczny oraz zgodny z przepisami.

Co można, a czego nie wolno wrzucać do niebieskiego pojemnika?

Choć segregacja papieru wydaje się prosta, wiele osób wciąż popełnia błędy. Do pojemnika oznaczonego kolorem niebieskim należy wrzucać czysty, suchy i niezabrudzony papier. To między innymi:

gazety,

czasopisma,

katalogi,

ulotki,

papier biurowy,

zeszyty bez foliowych okładek,

pudełka po kosmetykach,

papier pakowy.

Z kolei do odpadów, które nie nadają się do pojemnika na papier, należą m.in.:

ręczniki papierowe,

chusteczki higieniczne,

papier woskowany,

tapety,

kartony po mleku i sokach (te powinny trafić do żółtego pojemnika na tworzywa i metale).

Nie wolno też wyrzucać papieru zabrudzonego jedzeniem, tłuszczem lub farbą, a także materiałów powleczonych folią - jak opakowania po chipsach czy papier do pieczenia.

Przed wyrzuceniem papieru warto go odpowiednio przygotować: usunąć zszywki, spinacze i foliowe okienka z kopert, a także zdjąć okładki z zeszytów i książek.

To, co wrzucamy do niebieskich pojemników ma duże znaczenie dla procesu recyklingu 123RF/PICSEL

Dlaczego segregacja ulotek ma znaczenie dla środowiska

Segregacja papieru, w tym ulotek reklamowych, to nie tylko kwestia porządku, ale przede wszystkim troski o planetę. Odpowiednio posegregowany papier może być przetwarzany nawet kilkukrotnie, co ogranicza wycinkę drzew i zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Wyrzucanie ulotek do odpadów zmieszanych sprawia natomiast, że trafiają one na wysypiska, gdzie ulegają powolnemu rozkładowi, generując niepotrzebne zanieczyszczenia.

Warto też pamiętać, że Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, ma obowiązek osiągania określonych poziomów recyklingu. Każdy niewłaściwie posegregowany odpad oddala nas od tych celów i zwiększa koszty gospodarki odpadami ponoszone przez samorządy - a w konsekwencji przez mieszkańców.

