Jaki smak daje gałka muszkatołowa?

Gałka muszkatołowa to jedna z tych przypraw, którą używamy jesienią i zimą, ale w pozostałe dni w roku również znajduje zastosowanie, chociażby w przygotowaniu beszamelu. To nic innego jak ziarna muszkatołowca korzennego. Dania z udziałem gałki muszkatołowej mają wyczuwalny smak i są słodko-gorzkie. Co więcej, dodatek przyprawy jest dobry wyborem zarówno do propozycji wytrawnych, jak i słodkich.

Gałkę muszkatołową można kupić mieloną albo w postaci całych ziaren. Znawcy oraz smakosze przekonują, że lepiej wykorzystywać tę drugą wersję i ścierać ją do potraw na bieżąco, ponieważ ma lepszy i wyrazisty smak.

Na co pomaga gałka muszkatołowa?

Korzenna przyprawa dostarcza nam ciekawego smaku i nadaje potrawom i napojom wyrazistego aromatu. Taka wstawka również wskazana jest zimą, ponieważ doskonale nas rozgrzewa. Okazuje się również, że gałka muszkatołowa to źródło witamin z grupy B (oddziałują korzystnie na cały organizm), kwasu foliowego (idealnego dla układu nerwowego), A (dobra na oczy i problemy skórne) oraz C (oddziałuje na odporność, ciśnienie i młodszy wygląd).

Gałka muszkatołowa to także źródło minerałów:

wapnia,

żelaza,

magnezu,

fosforu,

potasu,

sodu,

cynku.

Co daje takie połączenie? Substancje te są korzystne dla utrzymania prawidłowego ciśnienia tętniczego, wsparcia połączeń nerwowych i procesów zapamiętywania lub uczenia się. Ponadto są idealne wtedy, kiedy chcemy mieć zdrowe kości oraz mieć dobrą odporność. Jak na dłoni widać, że korzystanie z dobrodziejstw gałki muszkatołowej jest cenne np. dla seniorów, ponieważ wspierają mineralizację kości oraz działają bardzo korzystnie na serce.

Substancje aktywne w gałce muszkatołowej

Widać jak na dłoni, że gałka muszkatołowa ma wiele cennych substancji, które dla naszego organizmu są po prostu potrzebne. Trzeba wspomnieć, że to nie koniec, ponieważ mają jeszcze sporo olejków eterycznych, które odpowiadają za ciekawy smak i zapach przyprawy. Substancje te dodatkowo mają korzystne działanie na organizm. Eugenol, dipenten, kamfen i pinen to tylko część z nich.

Olejki eteryczne w gałce muszkatołowej poprawiają perystaltykę jelit oraz pomagają zahamować wilczy apetyt, co jest niezwykle pomocne w trakcie odchudzania. Ponadto mogą także łagodzić stany zapalne oraz pomagać w zatruciach pokarmowych i tzw. uczuciach ciężkości w wyniku przejedzenia. Część z nich pomaga również pozbywać się nadmiaru toksyn z organizmu, co fenomenalnie wpływa na pracę wątroby.

Eugenol zawarty w gałce muszkatołowej ma także działanie dezynfekujące. Może rozprawiać się z wirusami i bakteriami, dlatego gałka muszkatołowa może być spożywana w trakcie drobnych infekcji, co może być pomocne w rekonwalescencji. Tę zależność można również przekuć wtedy, kiedy trapi nas ból gardła, borykamy się z problemem nieświeżego oddechu, ale także wtedy, gdy cierpimy z bólu zęba. Pamiętać jednak trzeba, że w przypadku dolegliwości stomatologicznych, samodzielne uśmierzanie bólu to dobry pomysł, ale tylko do momentu zasięgnięcia specjalistycznej pomocy dentystycznej.

Ile dziennie można zjeść gałki muszkatołowej?

Czy gałkę muszkatołową można jeść bez ograniczeń? Okazuje się, że nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ może być szkodliwa. Wszystkiemu winna jest mirycystyna, która ma działanie toksyczne dla organizmu. Jeśli będziemy przyjmować ją w bardzo dużych ilościach, mogą pojawić się bardzo poważne porażenie układu nerwowego, a także mdłości, zawroty głowy i gorączka.

Ile można spożywać gałki muszkatołowej? Okazuje się, że pół łyżeczki dziennie jest bezpieczną dawką, po której nie pojawią się żadne objawy niepożądane.

