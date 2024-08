Domowe nawozy do roślin kwitnących

Wszystkie rośliny od czasu do czasu potrzebują solidnej dawki nawozów. Dlaczego? Ponieważ tylko w ten sposób można dostarczyć im niezbędnych substancji odżywczych, które powodują, że rośliny doskonale się wybarwiały na soczyście zielony kolor. To akurat zasługa azotu, ale akurat też on wspiera prawidłowy wzrost. Inaczej jest w przypadku roślin kwitnących, ponieważ potrzebują innych składników, aby nie tylko rozwijały się prawidłowo pąki oraz wzmocnić ich ogólną kondycję. Dlatego pelargonie, skrzydłokwiaty, begonie, storczyki oraz inne muszą być zasilane innymi nawozami. Można je przygotować w domowym zaciszu, ale ten z liści laurowych sprawdzi się akurat idealnie.