Jeśli kuny za nic sobie mają zapachy, które mają je odstraszyć, trzeba sięgnąć po inne sposoby. Wiele osób korzysta z urządzeń imitujących ultradźwięki. Co prawda, muszą mieć one zmienną częstotliwość, aby stworzenie się do nich nie przyzwyczaiły. Inną, humanitarną metodą, jest zastosowanie pułapek żywołownych, które umieszcza się tam, gdzie przebywają kuny. Złapany w takie urządzenie ssak nie ma drogi ucieczki, dlatego później można go wynieść z dala od naszego domu, najlepiej kilka kilometrów od zabudowań.