Szukasz naturalnego sposobu, by wzmocnić odporność na jesień i zimę? Sięgnij po zakwas z buraków. W ostatnich latach żywność fermentowana - ze względu na dobroczynny wpływ na zdrowie - cieszy się sporą popularnością.

Zakwas buraczany to prawdziwy napój-orkiestra - nie dość, że wzmacnia odporność, to jeszcze obniża ciśnienie krwi, korzystnie wpływa na układ krążenia i dostarcza cennych witamin. Jeżeli chcemy w pełni skorzystać z dobrodziejstw tego "eliksiru zdrowia", powinniśmy go pić regularnie.

Skarb narodowy

Jako ciekawostkę trzeba dodać, że zakwas z kiszonych buraków w 2022 roku trafił na Listę Produktów Tradycyjnych.

- Walory smakowe zakwasu z kiszonego buraka są efektem/wynikają z fermentacji, podczas której wywar zmienia swój smak na łagodniejszy. Zakwas jest całkowicie naturalny, nie zawiera żadnych dodatków chemicznych ani sztucznych aromatów. Kolor, smak i zapach pochodzą tylko ze świeżych, dojrzałych, zdrowych buraków ćwikłowych, czosnku, soli oraz wody. Kiszenie to tradycyjna metoda konserwacji warzyw na zimę, dzięki której stają się jeszcze zdrowsze i smaczniejsze niż spożywane na surowo. Zakwas z buraka kiszonego to nasza polska tradycja. Stanowi podstawę polskiej kuchni - czytamy w uzasadnieniu.

"Na zdrowie": Buraki warto jeść w każdej postaci. Co w nich takiego jest? Interia.tv

Zakwas z buraków. Tak wpływa na nasze zdrowie

Skąd te cenne właściwości? Zakwas buraczany zawiera całą gamę składników bioaktywnych mających działanie antyoksydacyjne, jak i witamin A,E,K,C,B1,B2, B6, biotynę i kwas foliowy oraz mineralnych takich jak potas, żelazo, wapń, magnez, cynk i mangan.

Zakwas z buraków słynie z probiotyków, które pomagają utrzymać prawidłową mikroflorę jelitową, poprawiają trawienie i stan jelit. W końcu odpowiednia mikroflora jelita to podstawa, jeśli chodzi o prawidłowe działanie układu immunologicznego. Dlatego też regularne sięganie po zakwas pomaga wzmacniać odporność. Warto zacząć go pić już teraz - jesień nadchodzi wielkimi krokami.

Ze względu na zawartość azotanów i antyoksydantów, zakwas z buraków to naturalny pomocnik przy problemach z układem krążenia. Ma silne właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i chroniące naczynia krwionośne, dlatego warto go pić, jeśli borykamy się z chorobami sercowo-naczyniowymi czy nowotworowymi.

Mikstura obniża też ciśnienie krwi, zapobiega stresowi oksydacyjnemu i jest też polecana w przypadku anemii, chorób wątroby i zapaleniu stawów. Zawarte w nim witaminy z grupy B pomagają zapobiec niedokrwistości. Napój usprawnia też pracę wątroby.

Zakwas z buraków oczyszcza organizm, poprawia wygląd skóry, wzmacnia odporność 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo pić zakwas z buraków? Zalecana dawka

Zakwas z buraków możemy pić rano lub wieczorem. Inna opcja to picie go o poranku na czczo. Zalecana dawka to pół szklanki dziennie. Jego korzystne działanie będzie widoczne wtedy, gdy będziemy pić go regularnie - zwłaszcza w przypadku obniżonej odporności czy anemii. Najlepiej pić go w wersji schłodzonej.

Kto nie może pić zakwasu z buraków? Przeciwwskazania

Kiszony napój jest bezpieczny dla zdrowia, dlatego mogą bez obaw pić go zarówno dorośli, dzieci czy osoby w podeszłym wieku. Uważać powinny osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z napojami fermentowanymi czy kiszonymi, ponieważ początkowo mogą wystąpić u nich dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

W niektórych przypadkach picie zakwasu z buraków może przynieść jednak więcej szkód niż korzyści. Zakwasu buraczanego powinny unikać osoby borykające się z nadczynnością tarczycy, stanami zapalnymi trzustki i chorobą wrzodową i towarzyszącym jej refluksem. Osoby cierpiące na nadciśnieniem nie powinny spożywać napoju w nadmiernych ilościach, ponieważ zawiera on sporo soli.

Zakwas z buraków to bogactwo witamin i minerałów 123RF/PICSEL

Przepis na domowy zakwas z buraków

Składniki:

1 kilogram buraków,

5 ząbków czosnku,

4 ziarna ziela angielskiego,

2 liście laurowe,

1 łyżka soli kamiennej (płaska),

1 litr przegotowanej, ostudzonej wody,

1 łyżka soku z ogórków kiszonych.

Sposób przygotowania:

Umyj buraki, obierz ze skórki i przekrój na cztery części. Ułóż je ciasno w słoiku. Pokrój czosnek w plasterki, a następnie - razem z zielem angielskim i liśćmi laurowymi, włóż pomiędzy kawałki buraków.

Wymieszaj wodę z solą i sokiem z ogórków kiszonych. Tak przygotowaną zalewą zalej buraki. Słoiki przykryj gazą i ustaw w ciemnym i ciepłym miejscu na 6-7 dni. Jeżeli na powierzchni utworzy się piana, zbierz ją czystą łyżką, a zawartość słoika wymieszaj. Po 7 dniach zbierz pianę i przecedź miksturę kilka razy przez gazę. Jeżeli zakwas ma ciemną barwę, jest gotowy do spożycia. Najlepiej przelać go do butelek lub słoików, zamknąć szczelnie i włożyć do lodówki.