Niektórzy nie wyobrażają sobie codziennego funkcjonowania bez folii aluminiowej. Jest niezastąpiona przy zawijaniu kanapek czy przykrywaniu mięsa lub innych produktów w lodówce. Służy nie tylko w kuchni - jest pomocna przy farbowaniu włosów czy zdejmowaniu lakieru hybrydowego. Folia aluminiowa ma też jedną zaskakująca funkcję, o której mało kto wie. Oto dlaczego warto trzymać kulkę z folii aluminiowej tuż przy zlewie. Jeśli raz spróbujesz, to przekonasz się, że ten patent jest genialny.

Czy można piec na folii aluminiowej?

Wiele osób używa folii aluminiowej zamiast papieru do pieczenia, jednak nie jest to dobre rozwiązanie. Mimo iż materiał ten potrafi znaczenie ułatwić życie, to aluminium, jak podają naukowcy - niekorzystnie działa na zdrowie człowieka. Dlatego też nie powinno się umieszczać foli aluminiowej w nagrzanym piekarniku, bo takie działanie na dłuższą metę może mieć przykre skutki. Folia aluminiowa w kontakcie z żywnością - szczególnie poddana wysokiej temperaturze, może przyczynić się do rozwoju chorób - w tym Alzheimera. Rozsądniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest pieczenie w naczyniach żaroodpornych lub na przeznaczonym do pieczenia papierze. Folię aluminiową można użyć za to w inny, bardzo przydatny i nie wyrządzający szkody zdrowiu sposób.

Folia aluminiowa pomocna przy zlewie

Okazuje się, że świetnym miejscem na wykorzystanie folii aluminiowej jest kuchenny zlew. Wystarczy urwać kawałek folii, uformować z niej kulkę i używać jej do czyszczenia zaschniętego brudu z patelni lub garnków. W ten sposób uda się doczyścić także przypalone naczynia. Niektórzy twierdzą, że to dużo lepsze rozwiązanie niż tradycyjny "skrobak". Na pewno tańsze!

Folia aluminiowa pozwoli Ci również uniknąć zatkanego odpływu i konieczności wzywania hydraulika. Jeśli chcesz wylać do zlewu resztki tłuszczu, wyłóż najpierw folią aluminiową otwór, tak by dobrze przylegała, a następnie odcedź tam nadmiar oleju. Odczekaj kilka minut, aż tłuszcz zastygnie. Dzięki temu będzie można z łatwością wyrzucić szkodliwy olej do kosza na śmieci, bez ryzyka zatkania odpływu.

