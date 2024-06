Biała czereśnia - co to za odmiana?

Jedną z ważniejszych cech białej czereśni jest jej niska kaloryczność . Owoce te są doskonałym wyborem dla osób dbających o linię, ponieważ można je spożywać w dużych ilościach bez obawy o to, jak zareaguje na to waga.

Biała czereśnia to wszechstronny owoc, który można wykorzystać na wiele sposobów w kuchni - ma podobne zastosowania jak czereśnia tradycyjna, co oznacza, że będzie świetnie nadawać się na czerwcowe przetwory. Można z niej przygotować dżemy, konfitury, soki czy kompoty. Dzięki swojej naturalnej słodyczy nada przetworom przyjemnego posmaku, na pewno nie będą one cierpkie. Przetwory te mogą być używane jesienią oraz zimą jako dodatek do naleśników, gofrów, tostów, a także do jogurtów czy owsianki.