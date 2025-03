Lubczyk - popularne zioło, które w rodzimej kuchni znane jest od lat. To nie tylko składnik zup, ale naturalny afrodyzjak i surowiec, który ma wiele właściwości prozdrowotnych. Suszone albo świeże ziele warto dodać pod sam koniec gotowania i nie warto z ilością oszczędzać, ponieważ rosół będzie miał świeży i nieco korzenny aromat.

Bluszczyk kurdybanek - roślina, obok której rzadko przechodzimy obojętnie. Może i jest pospolita, ale przykuwa uwagę drobnymi, fioletowymi kwiatkami. Co prawda najlepiej zbierać bluszczyk kurdybanek w maju, ale można go zasuszyć i dodawać do zup wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Nie przesadzajmy jednak z jego ilością, wystarczy dodać trochę, a rosół zyska nieco gorzkawy, ale ziołowo-korzenny aromat.

Kozieradka - zioło do zadań specjalnych. Co prawda, często nadaje się do przygotowania dań kuchni azjatyckiej, ponieważ przypomina nieco połączenie imbiru i curry. Jeśli mamy pod ręką świeżą kozieradkę, można dodać ją w całości, ale przed podaniem rosołu trzeba ją wyciągnąć.

Czosnek niedźwiedzi - jeśli nie przepadamy za zwykłym czosnkiem, to czosnek niedźwiedzi może nadać przyjemnego, lekko pikantnego posmaku i równoważyć słodycz rosołu. Kiedy jest sezon na to zioło, warto dodać je do zupy pod koniec gotowania.