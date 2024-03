Szare mydło to jeden z tych produktów, który powinien znaleźć się w naszych zapasach. Przede wszystkim dlatego, że oddziałuje korzystnie na naszą skórę, ale zawartość kwasów tłuszczowych powoduje, że może pozbyć się owadów niszczących nasze uprawy.

Widzimy przędziorki na naszych roślinach zdobiących parapet w domu? Mszyce zaczęły grasować po działce i niszczą warzywa oraz kwiaty? Oprysk z szarego mydła sprawdzi się idealnie. Jak go wykonać? Trzeba znać proporcje: wystarczy zetrzeć ok. 20 g. szarego mydła i wymieszać je z litrem ciepłej wody i gotowe.

Oprysk z szarego mydła można stosować wprost na porażone przez owady części roślin. Najlepiej skorzystać z niego dopiero wieczorami, kiedy owady wykazują się mniejszą aktywnością, co ułatwia ich pozbycie się. Zabieg oprysku z szarego mydła warto wykonywać regularnie, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że szkodników już w ogrodzie nie ma.

Profilaktyczny zabieg również spowoduje, że owady z całą pewnością już nie powrócą. Ponadto wiele osób proponuje, aby do mieszkanki z szarego mydła dodać kilka ząbków czosnku. Wtedy zwiększymy spektrum działania mikstury, ponieważ uzyskamy równocześnie środek grzybobójczy.

Szare mydło może być również pomoce wtedy, kiedy chcemy zdezynfekować narzędzia ogrodnicze, co jest ważne, kiedy na naszej działce mieliśmy do czynienia z występowaniem grzyba lub pleśni, który był obecny w naszych grządkach. W takiej sytuacji specyfik używany jest na dwa sposoby. Albo trzeba spryskać go roztworem, na którego recepturę już poznaliśmy, alko kostką namydlić sekatory, motyki, szpadle, motyki i grabie, a później opłukać pod bieżącą wodą.