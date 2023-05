Zmieszaj z wodą i podlej sadzonki pomidorów. Domowy nawóz za mniej niż 3 złote

Czym zasilać sadzonki warzyw?

Pierwszym i podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku sadzonek pomidorów jest podlewanie oraz kontrolowanie wilgotności podłoża w doniczkach. Niezwykle ważne jest także zapewnienie siewkom jasnego i ciepłego stanowiska. Tylko w takich warunkach będą mieć szansę na prawidłowy wzrost.

Zobacz również: Nigdy nie sadź tych roślin w sąsiedztwie pomidorów. Uprawa szybko zmarnieje

Pomidorów nie powinniśmy nawozić aż do momentu, w którym nie zostaną przepikowane do większych doniczek. Kiedy wykonamy ten zabieg należy odczekać kolejne dwa tygodnie, aby sadzonki przystosowały się do nowego podłoża. Jak zrobić naturalny nawóz do pomidorów? Świetnie sprawdzi się produkt, który bez przeszkód znajdziemy w kuchennej szafce.

Reklama

Zdjęcie Czym najlepiej podlewać sadzonki pomidorów? Postaw na domowy nawóz / 123RF/PICSEL

Jak zrobić nawóz z płatków owsianych?

W sklepach znajdziemy wiele specyfików, które mają pomóc roślinom szybko i zdrowo rosnąć. Czasami nie warto jednak przepłacać. Szczególnie wtedy, kiedy skuteczny nawóz do sadzonek możemy przygotować w zaciszu domu z produktu, który nie kosztuje więcej niż 3 złote.

Mowa o płatkach owsianych. Te, mimo iż kojarzą się bardziej ze śniadaniem, aniżeli nawożeniem kwiatów, jest doskonałym przyczynkiem do wyhodowania pięknych i zdrowych roślin.

Zobacz również: Ślimaki ucztują w twojej sałacie? Rozsyp na grządkach popularną przyprawę

Głównym składnikiem płatków owsianych jest bowiem, bogaty w minerały oraz składniki odżywcze, owies. W swoim składzie zawiera:

sprzyjający rozwojowi korzeni fosfor ,

, pozytywnie wpływający na rozwój zielonych części rośliny, a także wspierający w syntezie białek azot ,

, potas, magnez, wapń oraz cynk ,

oraz , włókna, które odżywiają glebę i przywracają w niej zdrowe bakterie, odpowiedzialne za rozkład materii organicznej.

Zdjęcie Jak zrobić nawóz z płatków owsianych? Sprawdzi się świetnie w przypadku pielęgnacji sadzonek / 123RF/PICSEL

Nawóz z płatków owsianych do pomidorów. Jak przygotować?

Płatki owsiane w ogrodzie można wykorzystać na dwa sposoby. W przypadku roślin doniczkowych i sadzonek idealnie sprawdzi się domowy nawóz przygotowany z połączenia zmiksowanych płatków owsianych i wody.

Aby uzyskać płynny nawóz należy dokładnie zmielić 3 łyżki płatków owsianych, a kolejno zalać je 1 litrem wody. Mieszankę pozostawić na kilka godzin, pamiętając o tym, aby od czasu do czasu lekko ją zamieszać. Następnie należy przefiltrować roztwór i wymieszać z wodą w proporcji 1:1. Zaleca się, aby każdorazowo wykorzystywać do podlewania całą przygotowaną porcję. Nawóz nie powinien być przechowywany przez dłuższy okres czasu.

Zobacz również: Zalej wodą i odczekaj dobę. Podlewaj pelargonię i ciesz się bujnymi kwiatami całe lato

W przypadku roślin rosnących bezpośrednio w ziemi wystarczy jedynie zmielić płatki owsiane, a następnie rozsypać je wokół roślin. Nawóz będzie uwalniał się nawet przez kilka miesięcy.