Zniżki na wyrobienie paszportu. Te osoby zapłacą mniej lub wcale

Wjazd do krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej oraz nienależących do Strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwykle wymaga posiadania ważnego paszportu. Co trzeba zrobić, aby go wyrobić, jakie dokumenty będą potrzebne, ile kosztuje paszport i komu przysługują zniżki? Odpowiadamy.

