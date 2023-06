Spis treści: 01 Wakacje z psem. Czy to dobry pomysł?

02 Urlop z czworonogiem - jak się przygotować i co zabrać

03 W tym wypadku nigdy nie zabieraj ze sobą psa na wakacje! Możesz pożałować

Wakacje z psem. Czy to dobry pomysł?

Właściciele zwierząt coraz częściej decydują się na zabranie swojego czworonożnego przyjaciela na wakacje. Traktujemy psy jak członków rodziny, dlatego chcemy zabrać je ze sobą również w wakacyjną podróż. Kiedy jednak taki wyjazd z psem nie będzie dobrym pomysłem? Należy pamiętać o kilku czynnikach, które warto wziąć pod uwagę, nim zdecydujemy się na wakacyjny wyjazd z naszym pupilem.

Zdjęcie Zanim zdecydujesz się zabrać psa na wakacje, zastanów się nad kilkoma kwestiami / materiały własne / materiał zewnętrzny

1. Oczekiwania. Psie potrzeby a nasze udane wakacje

Nim zdecydujemy się na wyjazd z psem, trzeba zadać sobie ważne pytanie. Jakie mamy oczekiwania względem wyjazdu? Źle określone oczekiwania mogą zepsuć frajdę płynącą z urlopu. Bo jeżeli mamy ochotę spędzać całe dnie zwiedzając, a pies będzie nam w tym przeszkadzał, to z takiego wyjazdu nie będzie zadowolona żadna strona. Podobnie, jeżeli chcemy głównie się opalać na plaży i pływać, a nasz psiak jest przedstawicielem rasy pierwotnej, z grubym podszerstkiem, który po prostu na słońcu się męczy, albo nienawidzi wody. Jeżeli nasze oczekiwania mocno odbiegają od możliwości i predyspozycji naszego pupila, po prostu będzie lepiej, zarówno dla niego jak i dla nas, jeżeli zostanie w domu. Psy niezwykle umiejętnie wyczuwają nasz stres i irytację i wpływa to również na ich samopoczucie.

Reklama

2. Miejsce. Czy pies będzie czuł się dobrze?

I nie chodzi tylko o to, czy dany hotel, lub apartament pozwala na wynajem z psem. Są miejsca na świecie, w którym psy są traktowane zdecydowanie gorzej niż w Polsce. I nie chodzi tu nawet o odległe kraje - w niektórych miejscach w Europie niewiele osób posiada czworonogi i nie uwzględnia się ich w codziennym funkcjonowaniu. Czy będziemy mieli mieć gdzie wyjść z psem na spacer? Czy atrakcje, z których chcemy korzystać, pozwalają na wprowadzanie psa, czy raczej będziemy musieli z nich rezygnować, albo zostawiać pupila w apartamencie?

Zobacz również: Pies sąsiadów wciąż ujada? Oto co możesz zrobić

Zdjęcie Wbrew pozorom nie każdy pies czuje się dobrze w wodzie / 123RF/PICSEL

3. Podróż, czyli najgorsza część urlopu dla psa

Kolejnym ważnym czynnikiem, który może zdeterminować to, czy zdecydujemy się na wyjazd na wakacje z psem, jest podróż. Trzeba zastanowić się, czy odległość, którą musimy pokonać i sposób podróżowania jest odpowiedni dla naszego psa. Wiele czworonogów cierpi na chorobę lokomocyjną - wymiotuje w środku komunikacji, wokalizuje, piszczy i szczeka. Zanim zdecydujemy się na długą podróż np. samochodem, warto najpierw nauczyć psa jazdy na krótszych dystansach, sprawdzić jego zachowanie w danym środku komunikacyjnym.

4. Charakter psa a wyjazd. Nie oczekujmy zmiany

Podczas podejmowania decyzji o wyjeździe z psem na wakacje, warto również zastanowić się, czy charakter naszego psa odpowiada miejscu, które chcemy odwiedzić. Jeżeli nasz pupil na co dzień nie przepada za dziećmi, to nie ma co liczyć na to, że jego charakter na wakacjach się zmieni i nagle polubi te bawiące się w hotelu. Podobnie, jeżeli nie przepada on za innymi przedstawicielami swojego gatunku, zabranie go na psią plażę pełną czworonogów również nie będzie dobrym pomysłem. Warto się nad tym zastanowić, by uniknąć irytacji.

Urlop z czworonogiem - jak się przygotować i co zabrać

Psu wystarczy worek karmy i miska na wodę? Niekoniecznie. Najpierw warto zadbać o to, co jest wymagane przez prawo.

Aktualne szczepienia i inne dokumenty

Czy nasz pies ma aktualne szczepienia? Jeżeli mamy zamiar wybrać się z nim za granicę Polski, pies musi mieć również specjalny psi paszport. Można go wyrobić u lekarza weterynarii. Koszt takiego dokumentu wynosi 100 zł i jest on wydawany od ręki. Jeżeli jednak zwierzak nie ma aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie, czy czipa identyfikacyjnego, trzeba będzie je wyrobić przed wydaniem dokumentu. Warto pamiętać o tym, żeby czip zarejestrować na nasze dane.

Preparat na kleszcze

Oprócz niezbędnych dokumentów, przed wyjazdem warto zabezpieczyć zwierzę przed kleszczami i pchłami. Warto pamiętać, że te pierwsze pojawiają się również w tych mało prawdopodobnych miejscach.

Adresówka i apteczka

Kolejną niezbędną rzeczą jest adresówka. Jeżeli jedziemy na zagraniczne wakacje, warto pamiętać, by znalazł się na niej polski numer kierunkowy, co ułatwi odnalezienie właściciela, gdyby pies się zagubił. Warto zabrać ze sobą również psią apteczkę z najpotrzebniejszymi opatrunkami.

Zobacz również: Mandat za spuszczenie ze smyczy nieodwoływalnego psa. Nawet 500 zł!

Zdjęcie By na wakacjach pies był bezpieczny, warto zabrać ze sobą kilka potrzebnych rzeczy / materiały własne / materiał zewnętrzny

Kaganiec, zabawki, szelki

To kolejna rzecz, która przyda nam się na wakacjach z psem. W wielu miejscach publicznych pies musi mieć kaganiec, dlatego warto mieć go ze sobą. Nie zapomnijmy również o ulubionych zabawkach zwierzaka, wygodnych szelkach, a jeżeli podróżujemy samochodem, o pasie samochodowym dla psa.

Zobacz również: Czym jest oko wieloryba u psa?

W tym wypadku nigdy nie zabieraj ze sobą psa na wakacje! Możesz pożałować

Czy istnieją sytuacje, w których lepiej od razu zrezygnować z wakacjami z psem? Oprócz przypadków, w których my i nasz pies oczekujemy czegoś innego, istnieją również warunki, w których lepiej od razu zrezygnować z wakacjami z psem. Pierwszą z nich jest niedawna adopcja psa. Jeżeli pupil jest pod naszą opieką dopiero od kilku tygodni, nie zabierajmy go ze sobą w daleką, szczególnie zagraniczną podróż.

Takie zwierzę nie zbudowało z nami jeszcze silnej więzi i ryzykujemy ucieczką psa w stresującej sytuacji. Nie trzeba tłumaczyć, jaka tragiczna w skutkach może być ucieczka psa, szczególnie ta daleka od domu. Na wakacje lepiej nie zabierać również szczeniaka, szczególnie takiego, który nie ma jeszcze kompletu szczepień.

Jeżeli pies ma silne problemy behawioralne takie jak agresja lękowa, lęk separacyjny, niszczenie, czy jeżeli nasz pies jest lękliwy i potrzebuje znacznie więcej czasu, niż inni przedstawiciele jego gatunku, by zaadaptować się w nowym miejscu, jest agresywny w stosunku do konkretnych osób, czy zwierząt, to lepiej będzie, jeżeli zostanie on w domu pod opieką kogoś zaprzyjaźnionego, czy opiekuna dla zwierząt. Zaoszczędzi to psiakowi niepotrzebnego stresu, a nawet traum, a nam nieprzyjemnych sytuacji podczas wakacji.