Zrób pułapkę na muszki owocówki. Pozbędziesz się ich na dobre

Muszki owocówki są niewielkich rozmiarów i zazwyczaj można je spotkać w kuchni. Do zadomowienia się tam zachęcają je m.in. dojrzałe owoce i warzywa, a także fermentująca żywność. Lubią wilgotne środowisko, a więc chętnie się na nich rozmnażają. Samica może złożyć nawet 500 jaj, z których po zaledwie dobie powstają nowe osobniki. Nic więc dziwnego, że żerują w kuchniach w takich ilościach.

By nie dopuścić do pojawienia się muszek owocówek w kuchni, trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim należy wyrzucać przejrzałe owoce i warzywa, a te odpowiednie przechowywać w lodówce. Do tego istotne jest częste wynoszenie śmieci i mycie produktów przed ich zjedzeniem w celu pozbycia się ewentualnych jaj lub larw.

Ważne jest również regularne sprzątanie. Wylany sok, wino lub piwo powinno być od razu wytarte, a zabrudzone miejsce starannie wyczyszczone. Niedokładne pozbycie się plamy jest istnym zaproszeniem dla muszek owocówek.

Jak zrobić pułapkę na muszki owocówki?

Ogromna ilość muszek owocówek w kuchni sprawia wrażenie, że pozbycie się ich jest wręcz niemożliwe. Wbrew pozorom istnieje prosty sposób, dzięki któremu można uchronić kuchnię przed tymi nieproszonymi gośćmi. Domowa pułapka zadziała równie skutecznie, jak profesjonalne środki na owady.

W tym przypadku wystarczy do naczynia wlać ocet jabłkowy i odrobinę płynu do naczyń. Nie należy jednak mieszać ze sobą tych składników. Tak przygotowana pułapka zwabi muszki owocówki swoim zapachem i nie pozwoli się z niej wydostać.

Można być pewnym, że pułapka zadziała i to niemal w ekspresowym tempie. Trzeba ją jednak regularnie wymieniać na nową, by stale zwabiała muszki.

