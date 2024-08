Zrób z niej kotlety albo dodaj do mięsa. Jelita i mózg będą w niebie

Kiedyś była uznawana za produkt drugiej kategorii albo pokarm dla biedoty. Na szczęście kasza pęczak, bo o niej mowa, wróciła do łask, ale daleko jej do dużej popularności. Szkoda, bo jest nie tylko wspaniałą alternatywą dla ziemniaków, ale także oferuje wiele dla naszego zdrowia. Jeśli mamy dylemat, co podać do kotletów, to poczciwy pęczak będzie nie tylko godnym zastępcą, a nasze jelita i mózg z pewnością nam podziękują.