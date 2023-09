Po co zabielać zupę pomidorową?

Zabielanie zupy to czynność, którą większość z nas robi mechanicznie, ponieważ tego nas uczyły zapewne nasze mamy lub babcie. Po co się to robi? Dodatek śmietany z całą pewnością dodaje jej smaku, ale w przypadku kwaśnej zupy może ją nawet trochę załagodzić. Inni stosują śmietanę jako zagęstnika potrawy, ale warto wiedzieć, że dodatek tłustej wkładki jest... korzystny dla zdrowia. Dlaczego? Wszystko ze względu na fakt, że obecne w pomidorach witaminy E oraz A są rozpuszczalne w tłuszczach, więc dodatek śmietany może ułatwić ich wchłanianie.

Jak zabielać zupę śmietaną?

Jak zabielić zupę tak, aby śmietana się nie zaważyła? Nabiał trzeba wcześniej zahartować. Na czym to polega? W trakcie gotowania zupy w osobnej miseczce trzeba dodać kilka łyżek śmietany, a następnie dodać do niej chochlę gorącej zupy z garnka i szybko wymieszać, aby nie było grudek. Dopiero teraz można wlać śmietanę do zupy i gotować ją jeszcze przez chwilę.

Jeśli zależy nam na dodatkowym zagęszczeniu zupy pomidorowej, do śmietany można dodać łyżeczkę mąki pszennej.

Śmietana się zwarzyła? Nie załamuj rąk!

Czasami kulinarne wpadki zdarzają się najlepszym i podczas gotowania zupy śmietana może się zwarzyć, czyli na jej powierzchni pływają ścięte kawałki nabiału. Jak uratować taką zupę? Można podziałać na dwa sposoby: albo ręcznie odławiać zwarzoną śmietanę za pomocą sitka, albo całość zblendować na gładką masę.

Pamiętajmy, że zwarzona śmietana w zupie to nie oznacza, że nie nadaje się do spożycia, ale nie wygląda najbardziej apetycznie.

Czym zabielać zupę pomidorową?

Jeśli zabielana zupa pomidorowa albo jakakolwiek inna jest obiektem pożądania domowników, ale z drugiej strony mamy już dość śmietany, to istnieją również doskonałe zamienniki śmietany, które nie tylko nadadzą zupie kolor, ale także wpłyną korzystnie na jej smak. Co warto mieć na uwadze?

serek mascarpone

twarożek kanapkowy

ser topiony

mleko albo napój roślinny

Należy pamiętać jednak, że zamienniki śmietany przed umieszczeniem w zupie powinny być dokładnie wymieszane w taki sposób, aby miały jednolitą konsystencję.