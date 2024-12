Breadcrumbing, czyli "okruchy miłości”. Uważaj na toksyczną manipulację

Oprac.: Magdalena Kowalska

Raz słyszysz, że jesteś najważniejsza, by kolejnego dnia nie dostać nawet odpowiedzi na wysłaną wiadomość. W waszej relacji jest romantycznie i czujesz się kochana na zabój, by już po chwili zastanawiać się nad sensem dalszej znajomości. Breadcrumbing to nic innego jak "okruchy miłości" rzucane od czasu do czasu, by nie doprowadzić do rozpadu związku. Ta emocjonalna huśtawka nie służy nikomu, jest za to groźną manipulacją, z której czasem trudno się wydostać.