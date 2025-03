Określenie "mikroromans" pojawiło się w podsumowaniu trendów w portalu Bumble (aplikacja randkowa do nawiązywania długotrwałych i wartościowych relacji). Zdaniem specjalistów młode kobiety z pokolenia Y i Z wciąż potrzebują romantyzmu, jednak wyrażanego z duchem czasu. Od ogromnych bukietów kwiatów (które przecież szybko zwiędną) ważniejsza jest dla nich troska i zainteresowanie ich osobą - podanie gorącej herbaty po ciężkim dniu czy kupienie nowej książki ulubionego autora. Współczesny romantyczny mężczyzna powinien np. znać ulubione słodycze swojej wybranki, umieć ją rozweselić (np. wysyłając zabawnego gifa nawiązującego do wcześniejszej rozmowy czy jakiejś sytuacji) lub po prostu odezwać się nawet w trakcie pracy, by pokazać, że tęskni i kocha. To właśnie drobne gesty odzwierciedlające głębszą więź są podstawą mikroromansu.

Eksperci podkreślają, że jest to odpowiedź na zmiany kulturowe i cywilizacyjne. Młodzi ludzie nie chcą już udowadniać sobie uczuć za pomocą dużych pieniędzy i wymyślnych sytuacji "na pokaz". Zresztą mało kogo na to stać. W dobie braku czasu i pieniędzy zaczynamy skupiać się na prostszych rzeczach i byciu tu i teraz. Wciąż możemy pozwolić sobie na zakup biletu na wymarzony koncert albo zajęcia taneczne, na które pójdziemy oboje. Młode kobiety nie szukają już księcia z bajki, ale równoprawnego partnera, który po pracy przejmie część obowiązków domowych, a wieczorem wybierze film, który partnerka już dawno chciała obejrzeć. Współczesne związki, choć nazywane romansem w wersji mikro, opierają się na wspólnych doświadczeniach, chemii i wzajemnym dbaniu o sobie. Zdaniem ekspertów mogą dzięki temu być nie tylko romantyczne i szczere, ale i namiętne.

W relacjach młodych osób można też zaobserwować kolejny nowy trend, czyli "nanorelacje". Określa się nimi ulotne wspólne chwile, które mogą skutkować zauroczeniem. Przykładem może być krótka rozmowa w kolejce w sklepie, przypadkowe spotkanie w tramwaju, a nawet szybka wymiana spojrzeń sugerująca jednak jakąś więź czy porozumienie. Zalicza się do tego wymiana wiadomości tekstowych czy krótki kontakt fizyczny (objęcie się, dotknięcie dłoni). Nanorelacja to wszelki kontakt, który sprawia, że nasze serce zaczyna szybciej bić, ale nie mamy co do niego żadnych oczekiwań. Nie wyobrażamy sobie, w co może przekształcić się ta znajomość. Po prostu żyjemy chwilą i cieszymy się z miłego spotkania, przyjemnie spędzonego wspólnie czasu. Oczywiście nanorelacje mogą przerodzić się w związek, ale nie jest to ich główne założenie. Zdaniem ekspertów relacje w wersji "nano" mogą być efektem współczesnego lęku przed bliskością, zaangażowaniem czy wzięciem odpowiedzialności za drugą osobę. Jednak w świecie płytkich relacji i ciągłego scrollowania serwisów randkowych nanorelacje mogą stanowić przyjemną odskocznię i radość z choćby krótkiego spotkania pokrewnej duszy w realnym świecie.