Dbanie o swój dobrostan psychiczny od pewnego czasu jest tak samo ważne jak dbanie o swoje ciało, a prowadzenie dziennika weszło w rutynę wielu osób podobnie jak odpowiednie nawadnianie, uprawianie sportu czy zdrowe odżywianie. Jest elementem skupionego na zdrowiu stylu życia, poprawiając jego komfort i zapewniając spokój. W czasach, w których czas się niebezpiecznie kurczy, oczekiwania rosną podobnie jak nasze ambicje, łatwo zatracić się i zapomnieć o tym, co najważniejsze - swojej psychice, która może poważnie ucierpieć przez napięte do granic możliwości grafiki i brak czasu. Kotłujące się myśli, stres, setki rzeczy do zapamiętania, dopilnowania i dokończenia zabierają miejsce na skupienie się i zadanie sobie fundamentalnych pytań: jak się dziś czujesz? Czy coś się dręczy? Jakie masz cele? Z czego jesteś dumna? Za co jesteś wdzięczna? Tu z pomocą przychodzi journaling.