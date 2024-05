Komedie romantyczne i bajki Disneya nauczyły nas, że prawdziwa miłość to ciągła niepewność, uciekanie przed sobą i heroiczne czyny jak, chociażby oklepana w większości przypadków pogoń za ukochaną osobą na lotnisku. Przez to czasem trudno zdać nam sobie sprawę, że oceniając zachowanie naszego mężczyzny, powinnyśmy zwracać uwagę na zupełnie inne szczegóły niż sceny jak z filmów.

W związku z tym warto pamiętać, że w relacji w prawdziwym świecie liczą się przede wszystkim drobne gesty, szacunek czy otwarta komunikacja i to one budują związek na całe życie. Jak więc poznać, że mężczyzna, z którym obecnie jesteś w związku to "ten jedyny"? Specjaliści z serwisu psychologytoday.com stworzyli zestaw wypowiedzi, które powinnaś często słyszeć od partnera, z którym chciałabyś spędzić całe życie.

"Jesteśmy w tym razem"

Eksperci nie mają wątpliwości, że prawdziwy związek z potencjałem polega na tym, żeby grać do jednej bramki. Ważne jest więc to, żeby być z partnerem, który w każdej kryzysowej sytuacji stanie po twojej stronie, wesprze cię i twój problem uzna także za swój. Słowa "Jesteśmy w tym razem" to więc klucz do budowania silnej więzi i poczucia, że razem z partnerem będziecie mogli stanąć naprzeciw światu i nic was nie zatrzyma. Tego typu deklaracje wyrażają również gotowość mężczyzny do pokonywania trudności razem z tobą i możesz mieć pewność bez względu na to, co stanie się w twoim życiu, on nie porzuci waszego związku i nie zostawi cię samą, gdy sprawy przestaną układać się po twojej myśli.

"Jestem z ciebie dumny"

Kolejne wyznanie w niektórych związkach pojawia się niezwykle rzadko, a osiągane przez kobiety sukcesy, mężczyźni traktują jako rodzaj obrazy i próby przejęcia dominacji w związku. Jeśli więc twój partner często powtarza ci, jak bardzo cieszy się z twoich sukcesów to znak, że darzy cię wielkim i bezinteresownym uczuciem. Dodatkowo zdaje sobie sprawę, że jesteś ambitną kobietą, która może osiągać wiele w sferze prywatnej oraz zawodowej. Ponadto tymi słowami pokazuje, że nie traktuje cię jak konkurentkę czy gorszą, a równą sobie partnerkę, która tak samo jak on zasługuje na sukces.

"Chcę wiedzieć, co czujesz"

Tego typu słowa na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezwykle banalne, jednak w wielu związkach - nawet tych z długim stażem - niewiele rozmawia się o emocjach. Jeśli już dochodzi do konfrontacji, to kończy się ona zazwyczaj kłótnią, a w ekstremalnych przypadkach rozstaniem. Wynika to z ukrywania przed sobą różnego rodzaju emocji, o których powinno się rozmawiać od razu, kiedy tylko się w nas pojawią. W związku z tym, jeśli twój partner otwarcie mówi o tym, jak się czuje i chce, żeby nie pozostawała mu dłużna, to znak, że oferuje swoje wsparcie emocjonalne i możesz mieć pewność, że zawsze będzie gotowy na poważną rozmowę.

"Wierzę w Ciebie"

Kolejną niezwykle ważną kwestią jest wsparcie emocjonalne ze strony partnera. Ma ono ogromne znaczenie, jeśli chodzi o budowanie pewności siebie i osiąganie swoich marzeń. I chociaż sama z pewnością jesteś świadoma swoich możliwości, to pewność, że twój partner jest takiego samego zdania, daje niezbędną motywację do działania i podejmowania nowych wyznań. Takie słowa to także dowód, że partner ufa twoim decyzjom i wierzy w twój sukces.

"Kocham cię taką, jaka jesteś"

Ostatnie wyznanie jest nie mniej ważne co reszta i pokazuje, że twój partner akceptuje cię ze wszystkim tym, co jesteś w stanie mu zaoferować. To z kolei przekłada się na zdrowy i trwały związek. Kiedy partner mówi, że kocha cię dokładnie taką, jaka jesteś, nie rzuca jedynie oklepanymi frazesami, a naprawdę udowadnia, że akceptuje twoje wady i zalety. To zdanie jest też fundamentem dla ciebie do budowanie swojej własnej wartości oraz poczucia, że jesteś wystarczająca właśnie taka, jaka jesteś. Dzięki temu możesz również mieć pewność, że nie musisz przy nim udawać ani starać się spełniać oczekiwań, którym nie jesteś w stanie sprostać.

