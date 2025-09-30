W gąszczu "polecajek kosmetycznych"

To, że o skórę należy dbać jest oczywistością. Problemem może być odnalezienie właściwej pielęgnacji w gąszczu polecanych przez influencerów, modelki, reklamy i apteki preparatów i sposobów pielęgnacji dostosowanej do naszego typu skóry. Proces szukania rutyny pielęgnacyjnej może być żmudny, a nasza cera - cóż - niechętnie wybacza błędy. Kończymy z przesuszeniem, podrażnieniem, wypryskami, albo- co gorsza - z chorobami skóry, które trudno wyleczyć. Chcąc naśladować ulubione beauty influencerki, które zachwycają swoją gładką cerą, jesteśmy w stanie wydać mnóstwo pieniędzy, poświęcić wiele czasu, a gwarancji efektu i tak nie będzie.

Sporo polecanych przez marki kosmetyczne i influencerki planów pielęgnacyjnych może zawierać w sobie składniki czy nawyki fatalnie wpływające na skórę: zbyt duża ilość kwasów, wzajemnie wykluczające się składniki nakładane metodą "na kanapkę", a nawet nieodpowiednia pora używania składników aktywnych.

To wszystko zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo błędów pielęgnacyjnych, zachowań i nawyków, które - powiedzmy to wprost - niszczą, a nie pielęgnują skórę, włosy i paznokcie jest mnóstwo. Na łamach magazynu Women's Health dermatolodzy postanowili wprost przekazać, których z najpopularniejszych obecnie trendów nigdy by nie zrobili i dlaczego ty też powinnaś ich unikać. Możliwe, że twoja rutyna pielęgnacyjna wymaga gruntownej zmiany.

7 nawyków, przed którymi ostrzegają dermatolodzy

Tonik, serum, krem, a na koniec jeszcze maseczka? To zdecydowanie zbyt wiele Canva Pro INTERIA.PL

1. Nie przesadzaj z ilością kosmetyków

Chyba każdy już zna viralowe filmiki, na których kobiety przedstawiają swoją wieczorną i poranną rutynę pielęgnacyjną składająca się nawet z kilkunastu kroków, mnóstwa kremów, toników, kwasów i serów. Dr Cindy Wassef, adiunkt w Centrum Dermatologii Uniwersytetu Rutgersa uważa, że tak wiele produktów nakładanych jeden na drugi może tylko pogorszyć stan naszej cery. Nadmiar produktów często powoduje podrażnienia i wypryski. Według niej wystarczą 2-3 dobrze dobrane preparaty.

2. Krem z filtrem to podstawa

SPF to najważniejszy element pielęgnacji: chroni przed przebarwieniami, zmarszczkami i uszkodzeniami skóry. Używaj go codziennie, niezależnie od pogody. Dermatolodzy uważają, że to powinna być podstawa twojej pielęgnacji. Żaden drogi krem czy serum nie da ci efektu, jeśli nie będziesz w ciągu dnia używać kremu z filtrami przeciwsłonecznymi.

3. Unikaj maści z potrójnym antybiotykiem

Zamiast pomagać, mogą wywołać uczulenia i podrażnienia, szczególnie przez obecność neomycyny. - Zwykłe skaleczenie nie jest wystarczającym powodem, by od razu używać tak silnego antybiotyku - mówi dr Ife J. Rodney, założycielka Eternal Dermatology + Aesthetics.

4. Nie wyciskaj pryszczy (zwłaszcza wieczorem)

Lepiej powstrzymać się przed tą czynnością, a przynajmniej nie róbmy tego wieczorem Canva Pro INTERIA.PL

To prowadzi do stanów zapalnych, blizn i przebarwień. Choć wiele osób ma trudności z powstrzymaniem się od tego, dermatolodzy radzą, by nie robić tego wcale, a jeśli już, to w ciągu dnia. Wieczorem jesteśmy zmęczeni i sfrustrowani, co może prowadzić do większego nacisku, skubania i podrażniania. Ślad po pryszczu będzie większy niż sam wyprysk. Lepiej sięgnąć po plasterki na wypryski lub punktowe preparaty (np. z nadtlenkiem benzoilu).

5. Wprowadzaj nowości pojedynczo

Nie wprowadzaj więcej niż jednego nowego kosmetyku do swojej rutyny naraz. - Jeśli to zrobisz, nie będziesz wiedzieć, który produkt przynosi korzyści twojej skórze. Z drugiej strony, jeśli wystąpi reakcja alergiczna, nie będziesz wiedzieć, który produkt jest przyczyną problemu - tłumaczy dr Rodney.

6. Zrezygnuj z manicure żelowego

Zamiast fundować sobie żelowe paznokcie, lepiej wybierzmy tradycyjny lakier do paznokci Canva Pro INTERIA.PL

To może być nieprzyjemna informacja dla wielu pań, które uwielbiają efekt, który daje żel. Jednak dermatolodzy widzą w tym rodzaju manicure same minusy. Może powodować alergie, niszczyć płytkę paznokcia i obciążać je przez użycie lamp UV/LED. Klasyczny lakier jest bezpieczniejszy.

7. Ostrożnie z peelingami i szczotkami

Dermatolodzy zwracają uwagę, że zbyt agresywne środki (peelingi z drobinkami) uszkadzają barierę ochronną skóry. Podobnie jak modne teraz szczoteczki soniczne czy elektryczne szczotki z włosiem. To zdecydowanie za dużo tarcia jak na delikatną skórę twarzy. Wystarczy łagodny żel oczyszczający (po uprzednim zmyciu makijażu płynem micelarnym lub olejkiem).

Większość z tych rzeczy na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z zagrożeniem pogorszenia stanu naszej skóry i zdrowia, warto jednak dokładniej przyjrzeć się nawykom, zachowaniom i specyfikom, które są elementami naszej rutyny pielęgnacyjnej. Możemy uniknąć niebezpiecznych powikłań, chorób oraz pogorszenia stanu naszej skóry czy paznokci.

