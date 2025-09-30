7 fatalnych nawyków pielęgnacyjnych. Sprawdź, czy też popełniasz błędy
Twoja skóra mówi o tobie więcej, niż myślisz. To właśnie na niej "zapisują się" twoje codzienne nawyki (te dobre i te, o których dermatolodzy woleliby, żebyś zapomniała). Czasem drobne błędy w pielęgnacji mogą sprawić, że nawet najdroższe kremy nie zadziałają. Sprawdź, jakie nawyki eksperci uznają za "czerwone flagi" i których lepiej unikać, jeśli marzysz o promiennej cerze.
W gąszczu "polecajek kosmetycznych"
To, że o skórę należy dbać jest oczywistością. Problemem może być odnalezienie właściwej pielęgnacji w gąszczu polecanych przez influencerów, modelki, reklamy i apteki preparatów i sposobów pielęgnacji dostosowanej do naszego typu skóry. Proces szukania rutyny pielęgnacyjnej może być żmudny, a nasza cera - cóż - niechętnie wybacza błędy. Kończymy z przesuszeniem, podrażnieniem, wypryskami, albo- co gorsza - z chorobami skóry, które trudno wyleczyć. Chcąc naśladować ulubione beauty influencerki, które zachwycają swoją gładką cerą, jesteśmy w stanie wydać mnóstwo pieniędzy, poświęcić wiele czasu, a gwarancji efektu i tak nie będzie.
Sporo polecanych przez marki kosmetyczne i influencerki planów pielęgnacyjnych może zawierać w sobie składniki czy nawyki fatalnie wpływające na skórę: zbyt duża ilość kwasów, wzajemnie wykluczające się składniki nakładane metodą "na kanapkę", a nawet nieodpowiednia pora używania składników aktywnych.
To wszystko zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo błędów pielęgnacyjnych, zachowań i nawyków, które - powiedzmy to wprost - niszczą, a nie pielęgnują skórę, włosy i paznokcie jest mnóstwo. Na łamach magazynu Women's Health dermatolodzy postanowili wprost przekazać, których z najpopularniejszych obecnie trendów nigdy by nie zrobili i dlaczego ty też powinnaś ich unikać. Możliwe, że twoja rutyna pielęgnacyjna wymaga gruntownej zmiany.
7 nawyków, przed którymi ostrzegają dermatolodzy
1. Nie przesadzaj z ilością kosmetyków
Chyba każdy już zna viralowe filmiki, na których kobiety przedstawiają swoją wieczorną i poranną rutynę pielęgnacyjną składająca się nawet z kilkunastu kroków, mnóstwa kremów, toników, kwasów i serów. Dr Cindy Wassef, adiunkt w Centrum Dermatologii Uniwersytetu Rutgersa uważa, że tak wiele produktów nakładanych jeden na drugi może tylko pogorszyć stan naszej cery. Nadmiar produktów często powoduje podrażnienia i wypryski. Według niej wystarczą 2-3 dobrze dobrane preparaty.
2. Krem z filtrem to podstawa
SPF to najważniejszy element pielęgnacji: chroni przed przebarwieniami, zmarszczkami i uszkodzeniami skóry. Używaj go codziennie, niezależnie od pogody. Dermatolodzy uważają, że to powinna być podstawa twojej pielęgnacji. Żaden drogi krem czy serum nie da ci efektu, jeśli nie będziesz w ciągu dnia używać kremu z filtrami przeciwsłonecznymi.
3. Unikaj maści z potrójnym antybiotykiem
Zamiast pomagać, mogą wywołać uczulenia i podrażnienia, szczególnie przez obecność neomycyny. - Zwykłe skaleczenie nie jest wystarczającym powodem, by od razu używać tak silnego antybiotyku - mówi dr Ife J. Rodney, założycielka Eternal Dermatology + Aesthetics.
4. Nie wyciskaj pryszczy (zwłaszcza wieczorem)
To prowadzi do stanów zapalnych, blizn i przebarwień. Choć wiele osób ma trudności z powstrzymaniem się od tego, dermatolodzy radzą, by nie robić tego wcale, a jeśli już, to w ciągu dnia. Wieczorem jesteśmy zmęczeni i sfrustrowani, co może prowadzić do większego nacisku, skubania i podrażniania. Ślad po pryszczu będzie większy niż sam wyprysk. Lepiej sięgnąć po plasterki na wypryski lub punktowe preparaty (np. z nadtlenkiem benzoilu).
5. Wprowadzaj nowości pojedynczo
Nie wprowadzaj więcej niż jednego nowego kosmetyku do swojej rutyny naraz. - Jeśli to zrobisz, nie będziesz wiedzieć, który produkt przynosi korzyści twojej skórze. Z drugiej strony, jeśli wystąpi reakcja alergiczna, nie będziesz wiedzieć, który produkt jest przyczyną problemu - tłumaczy dr Rodney.
6. Zrezygnuj z manicure żelowego
To może być nieprzyjemna informacja dla wielu pań, które uwielbiają efekt, który daje żel. Jednak dermatolodzy widzą w tym rodzaju manicure same minusy. Może powodować alergie, niszczyć płytkę paznokcia i obciążać je przez użycie lamp UV/LED. Klasyczny lakier jest bezpieczniejszy.
7. Ostrożnie z peelingami i szczotkami
Dermatolodzy zwracają uwagę, że zbyt agresywne środki (peelingi z drobinkami) uszkadzają barierę ochronną skóry. Podobnie jak modne teraz szczoteczki soniczne czy elektryczne szczotki z włosiem. To zdecydowanie za dużo tarcia jak na delikatną skórę twarzy. Wystarczy łagodny żel oczyszczający (po uprzednim zmyciu makijażu płynem micelarnym lub olejkiem).
Większość z tych rzeczy na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z zagrożeniem pogorszenia stanu naszej skóry i zdrowia, warto jednak dokładniej przyjrzeć się nawykom, zachowaniom i specyfikom, które są elementami naszej rutyny pielęgnacyjnej. Możemy uniknąć niebezpiecznych powikłań, chorób oraz pogorszenia stanu naszej skóry czy paznokci.