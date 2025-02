Stereotypowe myślenie kontra badania naukowe

Choć walka ze stereotypami jest trudna i długotrwała, naukowcy są nieustępliwi. Pomimo powtarzanych od lat spekulacji jakoby kobiety były znacznie bardziej gadatliwe od mężczyzn, przełomowe badanie z 2007 roku w zasadzie obaliło ten mit. Pomimo odbicia się szerokim echem w mediach na całym świecie, nadal w literaturze, artykułach i narracji kulturowej mamy wręcz zakodowaną opinię o niekończących się monologach i dialogach prowadzonych głównie przez panie.



Tymczasem we wspomnianym badaniu ustalono, że różnica pomiędzy ilością wypowiadanych słów przez obie płcie jest stosunkowo niewielka (ok. 16 tys. słów na dobę). Jednak pojawiły się zarzuty, że ustalanie takich wniosków na niewielkiej grupie badanych (tylko 396 osób) jest niemiarodajne. W związku z tym po 18 latach otrzymaliśmy dostęp do najnowszych wyników badań tego zagadnienia, tym razem na znacznie większej liczbie osób, bardziej zróżnicowanych pod względem wieku osobach, a także pochodzących z różnych krajów. Czy będą one powodem do globalnej zmiany myślenia o kobietach jako o gadułach?

Badanie na szeroką skalę

Badanie opublikowane niedawno w Journal od Personality and Social Psychology ma szansę otrzymać miano przełomowego. Naukowcy zebrali dane z 14 lat (2005-2019), od prawie 2200 osób z czterech krajów: Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Serbii i Australii. Przy wykorzystaniu rejestratorów EAR (Electronically Activated Recorder), które rejestrowało dźwięki z otoczenia uczestników podczas ich okresu czuwania, udało się ustalić znacznie więcej niż odpowiedź na pytanie, czy kobiety mówią więcej od mężczyzn.



Uczestnicy byli w wieku od 10 do 94 lat, a podgrupy reprezentowały okres dojrzewania (10 - 17 lat), wczesną dorosłość (18 - 24 lata), wczesną i średnią dorosłość (25 - 64 lata) oraz starszą dorosłość (65+ lat). Naukowcy chcieli zbadać także ilość wypowiadanych słów w odniesieniu do różnych etapów życia oraz ustalić, czy poziom stresu ma wpływ na ilość wypowiedzianych dziennie słów. Po odsłuchaniu ponad 630 tysięcy nagrań, ludzcy transkrybenci przeliczyli ilość słów wypowiadanych przez każdego uczestnika badania. Użyto także oprogramowania do analizy językowej, a także uwzględniono wszelkie czynniki osobiste każdego badanego, by badanie było jak najbardziej kompletne. Oto co ustalono.

Zaskakujące doniesienia

Odpowiadając na najważniejsze pytanie: kobiety rzeczywiście wypowiadały większą ilość słów dziennie (13 349 słów) niż mężczyźni (11 950 słów), ale ta różnica jest stosunkowo niewielka, średnio ok. 1073 słów. Badacze zaznaczyli, że tej różnicy nie należy brać za znaczącą, ponieważ zauważyli, że gadatliwość jest cechą bardzo osobistą, nie sprzężoną z płcią, a bardziej charakterem każdej jednostki. Odnosząc się do różnic pomiędzy najbardziej gadatliwą osobą w tym badaniu, która wypowiadała dziennie ok. 120 tys. słów, a największym "milczkiem", który zdołał wykrztusić z siebie jedynie 100 słów, można uznać, że to bardzo osobista cecha.

Ciekawe wnioski natomiast wyciągnięto, analizując użycie słów w kontekście grup wiekowych. Podczas gdy różnica w ilości dziennie wypowiadanych słów w kontekście płci była stosunkowo niewielka wśród nastolatków (różnica 513 słów) i młodych dorosłych (różnica 841 słów), była znacznie większa wśród młodych i średnich dorosłych, gdzie kobiety mówiły około 3275 słów więcej dziennie niż mężczyźni. Była to jedyna grupa, w której badacze mogli z pewnością stwierdzić znaczącą różnicę. Naukowcy skłaniają się do tłumaczenia tego faktem, że w tej grupie wiekowej kobiety mogą rzeczywiście mówić więcej w związku z faktem, że wtedy wychowują swoje dzieci. Natomiast wśród starszych dorosłych (65+ lat) różnica nieznacznie się odwróciła, przy czym mężczyźni mówili około 788 słów więcej dziennie niż kobiety.

Ostatnim wnioskiem, który najbardziej zszokował naukowców pracujących nad tym badaniem był ten, który mówił o spadku wypowiadanych słów w ogólnym ujęciu. W ciągu dekady poziom wypowiadanych dobowo słów zmniejszył się aż o 3 tys.! Związane jest to z pewnością ze zwiększonym używaniem Internetu i telefonów komórkowych.

Jak widać, kobiety wcale nie są "gadułami", bo kolejny już raz naukowcy badając to zagadnienie dochodzą do podobnych wniosków: średnia ilość wypowiadanych dziennie słów przez kobiety i mężczyzn w ogólnym ujęciu jest bardzo zbliżona.

