Spis treści: 01 Skąd się bierze drugi podbródek? Powody nie zawsze są oczywiste

02 Ładny kształt twarzy bez skalpela

03 Na to musisz zwrócić uwagę

Skąd się bierze drugi podbródek? Powody nie zawsze są oczywiste

Przez niego twarz wygląda na starszą i bardziej masywną. Podwójny podbródek, nazywany także tłuszczem podbródkowym, pojawić się może zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, niezależnie od wieku. Nie zawsze związany jest z nadwagą lub otyłością.

Skąd się bierze drugi podbródek? Przyczyny bywają różne. Mogą wynikać z:

Reklama

naturalnych procesów starzenia i wiotczenia skóry (istotne zmiany w owalu i konturze twarzy zauważalne są zazwyczaj po 40. roku życia),

genetyki,

problemów na tle funkcjonowania tarczycy,

braku ruchu,

nadmiernej masy ciała,

złej postawy ciała.

Ciągłe pochylanie się nad ekranem smarftona nie jest ci obce? Lepiej zrewiduj swoje przyzwyczajenia, by uniknąć niepożądanej fałdki w dolnej części twarzy.

Zdjęcie Drugi podbródek bywa zmorą wielu, także młodych, osób / 123RF/PICSEL

Zobacz: Działa na zmarszczki jak żelazko. Naturalny sposób pielęgnacji skóry

Ładny kształt twarzy bez skalpela

Im wcześniej zareagujemy, tym lepiej. Na szczęście z problemem drugiego podbródka można poradzić sobie domowymi sposobami. Z pomocą przychodzą ćwiczenia na podbródek — ich regularne wykonywanie pomoże przywrócić twarzy pożądane rysy i zniwelować wrażenie pucołowatości.

Postaraj się dwa razy dziennie wygospodarować 15 minut na prosty trening. Polega on na wypychaniu żuchwy do przodu i do góry. Pierwsze efekty zobaczysz już po trzech tygodniach.

Unoś głowę i opuszczaj ją do mostka, starając się jednocześnie napinać i rozluźniać mięśnie szyi.

Wyprostuj plecy i oprzyj się o ścianę. Powoli obracaj głowę w obie strony. Dzięki temu aktywujesz mięśnie, a ich wzmocnienie przełoży się na zniwelowanie drugiego podbródka.

Niech uzupełnieniem takiego treningu będzie prosty masaż szyi. Choć istnieją przeznaczone do tego akcesoria, nie musisz od razu biec do sklepu. Masaż wykonuj własnymi rękoma, przeciągając je od dołu szyi aż do samego podbródka. Zabieg możesz połączyć z aplikacją pielęgnacyjnego kremu lub serum.

Zdjęcie By zobaczyć rezultaty, ważna jest systematyczność / 123RF/PICSEL

Sprawdź: "Siedzenie to nowe palenie". Jak praca siedząca wpływa na nasze ciało?

Na to musisz zwrócić uwagę

Pamiętaj, że codzienne przyzwyczajenia mają wpływ na wszystko — również na kondycję skóry. Staraj się unikać w jadłospisie nadmiaru cukrów prostych oraz tłuszczów nasyconych. Włącz w swój grafik aktywność fizyczną. Kiepska dieta i brak ruchu doprowadzają do przyrostu masy ciała. Może objawiać się drugim podbródkiem, którego usunięcie nawet podczas odchudzania będzie problematyczne.

Staraj się nie garbić. Zwróć na to uwagę zwłaszcza w trakcie pracy przy komputerze lub podczas przeglądania smartfona. Długotrwałe patrzenie w dół odbije się na kształcie twarzy. Unikaj spania na wysokich poduszkach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowy trend w fitnessie podbija serca Polek. Wystarczy kilka treningów Newseria Lifestyle

Polecamy:

Niedobór żelaza zobaczysz na twarzy. Oto jak się objawia

Kiedyś symbol kiczu, dziś przebój salonów. Fryzura z PRL wraca do łask