Makijaż permanentny brwi może utrzymywać się od 1 do 3 lat, jednak trwałość efektu zależy od kilku czynników:

Typ skóry: u osób z tłustą skórą pigment może blaknąć szybciej, podczas gdy osoby z suchą lub normalną skórą mogą cieszyć się dłuższymi efektami. Styl życia: częsta ekspozycja na słońce, regularne stosowanie peelingów chemicznych oraz intensywne ćwiczenia fizyczne mogą przyspieszyć blaknięcie pigmentu. Pielęgnacja : stosowanie odpowiednich produktów pielęgnacyjnych oraz unikanie agresywnych kosmetyków i zabiegów pielęgnacyjnych może wydłużyć trwałość makijażu. Kolor pigmentu: jaśniejsze kolory mają tendencję do szybszego blaknięcia w porównaniu do ciemniejszych odcieni.

Regularne korekty co 12-18 miesięcy mogą pomóc w utrzymaniu intensywności koloru i świeżości makijażu.

Cena makijażu permanentnego brwi może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja salonu, doświadczenie kosmetologa oraz wybrana technika. Średnio koszt zabiegu waha się od 500 do 2000 zł. Niektóre salony oferują pakiety obejmujące konsultacje, zabieg oraz jedną lub więcej korekt po zabiegu.

Na co zwrócić uwagę wybierając salon na zabieg makijażu permanentnego brwi?

Wybór odpowiedniego salonu do wykonania makijażu permanentnego brwi jest kluczowy dla uzyskania satysfakcjonujących rezultatów oraz minimalizacji ryzyka komplikacji. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na doświadczenie i kwalifikacje kosmetologa. Upewnij się, że specjalista posiada odpowiednie certyfikaty i doświadczenie w wykonywaniu makijażu permanentnego. Warto poprosić o zdjęcia przedstawiające efekty przed i po zabiegu, wykonane przez danego kosmetologa, co pomoże ocenić jego umiejętności i styl pracy.

Kolejnym istotnym aspektem są opinie klientów. Sprawdzenie recenzji innych osób, które skorzystały z usług danego salonu, może dostarczyć cennych informacji o jakości świadczonych usług. Dobre opinie świadczą o profesjonalizmie i wysokiej jakości obsługi, co zwiększa zaufanie do wybranego salonu.

Higiena w salonie to kolejny kluczowy element, na który warto zwrócić uwagę. Upewnij się, że salon przestrzega surowych standardów higieny. Narzędzia używane do zabiegu powinny być sterylne, a powierzchnie robocze czyste i zdezynfekowane. Brak odpowiedniej higieny może prowadzić do infekcji oraz innych komplikacji zdrowotnych.