Naturalny blask i żywe akcenty kolorystyczne. Tak zwrócisz na siebie uwagę latem

Choć podczas upałów niektóre kobiety całkowicie rezygnują z aplikowania kolorowych kosmetyków, dla wielu z nas makijaż stanowi ważny element wizerunku – bez względu na porę roku. Na jaki look postawić zatem w tym sezonie? Eksperci podpowiadają, by inspiracji poszukać wśród trendów z minionych dekad. Obserwujemy bowiem wielki powrót estetyki rodem z lat 70., do łask wraca także makijaż, który święcił triumfy w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku.