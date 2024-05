Nadmiar tkanki tłuszczowej - to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania podwójnego podbródka. Szczególnie jeśli posiadamy tendencję do jej odkładania właśnie w obrębie twarzy i szyi.

Osłabienie mięśni szyi - wiele osób zapomina, że szyja to również mięśnie, których osłabienie może się przyczynić do powstania podwójnego podbródka. W szczególności mówimy tutaj o wiotczeniu mięśnia szerokiego szyi, do czego predyspozycją jest nieprawidłowa postawa ciała - przygięta szyja i przygarbiony kręgosłup szyjny. Niestety najczęściej jest to właśnie postawa, którą przybieramy podczas korzystania z telefonu, komputera czy czytania książek.