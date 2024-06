Idealnie gładka cera nie istnieje i nie musimy dążyć do jej uzyskania, jednak problem zaczyna się wówczas, gdy ilość sebum jest zbyt duża. Jego nadprodukcja, resztki martwego naskórka i zanieczyszczenia powodują zaczopowanie ujścia gruczołów łojowych, co powoduje ich rozpychanie i powiększanie się. Pory stają się wówczas bardziej widoczne, a nawet wyczuwalne pod palcami.

Rozszerzone pory to idealne miejsce do gromadzenia się kurzu, zanieczyszczeń oraz resztek sebum i kosmetyków, co prowadzi do powstawania zaskórników i innych niedoskonałości.