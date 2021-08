Te triki sprawią, że makijaż przerwa całą noc

Wbrew pozorom zachowanie makijażu przez całą noc nie jest trudne. Wystarczy pamiętać tylko o paru prostych trikach, dzięki którym będziesz wyglądać olśniewająco do białego rana.

Najpierw staranne oczyszczenie

Pamiętaj, aby zawsze przed nałożeniem makijażu oczyścić twarz. Warstwa sebum, resztki kosmetyków i zanieczyszczenia - to wszystko sprawia, że powinnaś najpierw sięgnąć po specjalny żel lub mydło do mycia twarzy, płyn micelarny i tonik. Co jakiś czas - na przykład raz w tygodniu - warto stosować peeling do twarzy, który pomoże usunąć martwy naskórek.





Reklama

Zdjęcie Kluczem do zdrowo wyglądającej cery jest dogłębne oczyszczenie i nawilżenie / 123RF/PICSEL

Z drugiej strony, niedobrze jest myć twarz wodą częściej niż dwa razy dziennie, rano i wieczorem - to może spowodować przesuszanie skóry, co z kolei może sprawić, paradoksalnie, większe przetłuszczanie cery.





Potrójna baza

Zanim zaczniesz nakładać makijaż, wklep w skórę krem nawilżający. Sprawi on, że make up będzie lepiej się trzymał, a ponadto nawilży i odświeży skórę. Zamiast niego, możesz też sięgnąć po specjalny krem - bazę pod makijaż, na której nałożysz podkład, a na koniec - po bazę pod cień do powiek. Niewiele kobiet o tym pamięta, a naprawdę może to zdziałać cuda z makijażem wokół oczu i o wiele dłużej utrzymać cienie na powiece!



Dzięki zastosowaniu bazy pod makijaż, twoja cera będzie nawilżona, wygładzona, zapobiegniesz nadmiernemu przesuszaniu i idealnie przygotujesz skórę pod makijaż.





Zaaplikuj puder

Skorzystaj z sypkiego pudru. Korzystając z dużego, szerokiego pędzla, nałóż niewielką warstwę pudru na twarz - będzie miało to działanie nie tylko matujące, ale także utrwalające i sprawi, że podkład będzie trzymał się skóry.





Zdjęcie Puder nakładaj delikatnie, nie przesuwając pędzel, ale lekko go "wklepując" / 123RF/PICSEL



Puder możesz stosować również jako utrwalacz makijażu oczu i ust. Lekko przypudruj bazę pod cienie, a dopiero na tak przygotowaną skórę nakładaj kosmetyk. Możesz utrwalić kolor lekkim przypudrowaniem po nałożeniu cienia lub warstwy szminki.





Skorzystaj z fixera

Fixer to profesjonalny utrwalacz do makijażu. Jeszcze do niedawna korzystały z niego niemal wyłącznie kosmetyczki, teraz jednak dostępny jest dla każdego. Występuje w formie mgiełki, którą należy spryskać twarz z pewnej odległości - jeśli zrobisz to za blisko, mogą pojawić się nieestetyczne mokre plamy. Pamiętaj też, aby zamknąć oczy!



Ważne jest, aby stosować fixer na gotowy makijaż i po tym, jak go zaaplikujemy, nie nakładać już żadnych kosmetyków. Efekt może być odwrotny do zamierzonego.





Podczas imprezy pamiętaj o chusteczkach

Miej przy sobie chusteczki - najlepiej zwykłe i nawilżające. Zwykłe chusteczki higieniczne przydadzą ci się, kiedy będziesz się pocić. Ważne tylko, by nie pocierać nimi, aby nie rozmazać makijażu, ale delikatnie dotykać spoconego miejsca.



Z kolei chusteczki nawilżane szybko pomogą ci w razie ewentualnej wpadki i rozmazania się.



Przeczytaj też:



Tłumy nad Morskim Okiem i nie tylko! Takiej sytuacji nie było od lat!



Jak nosić kostium w panterkę? Spójrzcie na Marcelinę Zawadzką!



Tokio 2020: Maria Andrejczyk zdobyła srebro! Wiemy z kim spotyka się piękna lekkoatletka!

* * *



Zobacz więcej: