Tak poprawisz krążenie. Dodatkowo mocząc w tym stopy pozbędziesz się brzydkiego zapachu

Kawa nie tylko do picia? Wiadomo to nie od dziś, że peeling z kawy działa energetyzująco na nasze ciało, ale co z kawą dla stóp? Okazuje się, że moczenie stóp w wywarze kawy może przynieść dość zaskakujące rezultaty.