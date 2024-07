Ulubiony kosmetyk wizażystów Kardashianek. Podkreśla kości policzkowe, wysmukla twarz

Bronzer to niezwykle wszechstronny kosmetyk. Z jego pomocą uzyskasz efekt skóry muśniętej słońcem i optycznie wymodelujesz owal twarzy. Możesz użyć go również jako cienia do powiek, za pomocą dużego pędzla oprószyć nim ramiona i dekolt lub połączyć z balsamem do ciała, dzięki czemu twoja skóra w kilka chwil będzie wyglądać, jakbyś właśnie wróciła z wakacji. Do popularności bronzerów z pewnością przyczyniły się siostry Kardashian.