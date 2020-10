Anna Lewandowska podpowiada, co jeść, by mieć więcej energii w ciągu dnia

Popularna trenerka i propagatorka zdrowego stylu życia postanowiła podzielić się z odbiorcami kilkoma wskazówkami dotyczącymi diety na zwiększenie energii, której jesienią zwykle nam brakuje.

Zdjęcie Anna Lewandowska chętnie dzieli się przepisami na zdrowe dania /Artur Zawadzki /Reporter

Jak zaznacza żona Roberta Lewandowskiego, najważniejszym posiłkiem jest śniadanie, którego pod żadnym pozorem nie powinniśmy pomijać. Jak je skomponować, by mieć siłę i werwę do działania?

Choć w ostatnim czasie furorę robią niskokaloryczne diety i okresowe posty, Anna Lewandowska pozostaje w tej kwestii tradycjonalistką. W najnowszym wpisie na swoim blogu słynna trenerka i propagatorka zdrowego stylu życia namawia do wcielenia w życie powtarzanej przez rzeszę dietetyków niczym mantrę zasady: śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Aby spełnił swoją rolę i zagwarantował nam optymalną ilość najpotrzebniejszych składników odżywczych, musi być jednak odpowiednio zbilansowany.

- Zbyt mały posiłek o niskiej kaloryczności może nie dostarczać wystarczającej ilości energii, której potrzebujemy w ciągu dnia - wyrokuje Lewandowska. I zaznacza, że kierować winniśmy się nie tylko kaloriami, ale i indeksem glikemicznym wykorzystywanych produktów.

- Jeśli chcemy, aby posiłek dostarczał nam energii na dłużej powinniśmy wybierać takie produkty, które charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym - zaznacza trenerka.

Istotną kwestią pozostaje także równowaga makroskładników.

- Zadbajcie o to, aby w waszym śniadaniu znalazły się produkty dostarczające białka, takie jak jaja lub ryby (np. łosoś lub tuńczyk). W dobrze skomponowanym zestawie śniadaniowym powinny znaleźć się także zdrowe tłuszcze, takie jak awokado, orzechy lub olej kokosowy. Dodajcie do tego również węglowodany złożone, by zapewnić sobie uczucie sytości na dłużej i ustrzec się przed napadami wilczego głodu. Doskonale w tej roli spisują się płatki owsiane, grube kasze i ciemne, pełnoziarniste pieczywo - instruuje Lewandowska.

I dodaje, że jej sprawdzonym pomysłem na pełnowartościowe śniadanie jest swojska owsianka.

- Płatki owsiane dostarczają waszym organizmom błonnika, głównie beta-glukanu, który posiada właściwości prebiotyczne. Spowalnia on procesy przyswajania cukrów, zapobiegając otyłości oraz wzmacnia układ odpornościowy. Płatki owsiane są również dobrym źródłem witamin z grupy B, fosforu i potasu, a także magnezu, który chroni nas przed uczuciem zmęczenia - wylicza ekspertka.

Aby owsianka była nie tylko zdrowa, ale i smaczna, Lewandowska poleca dodać do niej łyżkę naturalnego miodu oraz garść świeżych lub suszonych owoców.

- Taka zawartość węglowodanów w posiłku na pewno szybko postawi na nogi nawet największego śpiocha. Płatki owsiane możesz również zastąpić kaszą jaglaną, która nie zawiera glutenu, natomiast jest dobrym źródłem żelaza, miedzi i witamin z grupy B. Dodatkowo jest lekkostrawna i naprawdę pyszna! - zapewnia.