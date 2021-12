Babciny sposób na leczniczą herbatę. Wystarczą dwa składniki!

Co robić, jeśli doskwierają nam bolesne problemy jelitowe takie jak wzdęcia, dolegliwości trawienne czy inne problemy z jelitami? A co jeśli dopadło nas przykre przeziębienie? Okazuje się, że jest jedno rozwiązanie, które może pomóc na obydwie te dolegliwości i jest to domowa herbata z... cebulą!

Domowa herbata z cebulą. Znasz ten środek?

Już nasze babcie stosowały leczniczą herbatkę z cebulą na różne nieprzyjemne dolegliwości. Taki napój kosztuje grosze i może naprawdę pomóc w pozbyciu się chociażby nieprzyjemnych skutków przejedzenia czy początkowe objawy przeziębienia.



Jak go zrobić? Jest banalnie prosty! Wystarczą zaledwie dwa składniki - czarna herbata i pokrojona w kostkę cebula. Najpierw należy pokroić w kostkę cebulę, następnie zaparzyć filiżankę (200 ml) czarnej herbaty i zalać nią pokrojone warzywo. Gotowy napar odstawiamy na ok. kwadrans do zaparzenia. To wszystko!



Cebula - jakie ma właściwości?

Cebula jest znana ze swoich licznych właściwości zdrowotnych. Dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości witaminy C cebula była przed laty uniwersalnym remedium na szkorbut. Jednak to nie wszystko, co możemy zyskać zapraszając ją na swoje talerze. Obecne w warzywie związki siarki wzmacniają odporność, a saponiny ułatwiają odksztuszanie i zapobiegają odkładaniu się cholesterolu. Cebula obfituje ponadto w olejki eteryczne i flawonoidy. Znajdziemy w niej szereg witamin, takich jak: prowitamina A, B1, B2, witamina młodości: E oraz K i PP.

Zawarte w warzywie sole wapnia i fosforu sprzyjają dobrej kondycji układu kostno-stawowego. Magnez ma właściwości przeciwmiażdżycowe i zapewnia dobrą pracę mięśni, w tym najważniejszego mięśnia w ludzkim ciele, czyli serca. Sole magnezu determinują ponadto pracę systemu immunologicznego, zwiększając odporność na różnego rodzaju drobnoustroje chorobotwórcze.

