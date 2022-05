Naukowcy ostrzegają: długoterminowe skutki przejścia koronawirusa pojawiają się na taką skalę, że mogą przekroczyć możliwości systemów opieki zdrowotnej. Eksperci z University of the West of Scotland naliczyli aż 100 możliwych objawów długiego covidu. Jesienią 2021 roku w piśmie "Frontiers in medicine" opublikowali analizę dostępnych badań .

Według danych opublikowanych w marcu przez Office for National Statistics, w Wielkiej Brytanii żyje już 1,5 mln ludzi, którzy doświadczali długiego covidu.

Zobacz również: Metoda 20-20-20. Nie robisz tego codziennie? Stąd problemy

Reklama

Koronawirus - co robi z ciałem?

Zdjęcie Covid-19 wpływa na wiele organów, w tym płuca, nerki, mózg, serce i skórę / 123RF/PICSEL

Covid-19 wpływa na wiele organów, w tym płuca, nerki, mózg, serce i skórę. Oprócz zniszczeń powodowanych przez wirusa, dochodzi również do stanów zapalnych, które mogą być groźne. Pojawiają się skrzepy związane z zawałem czy udarem, jak i te mniejsze, blokujące małe naczynie i uszkadzające np. wątrobę czy nerki. Infekcja może prowadzić do reakcji autoimmunologicznych, które uszkadzają tkanki. U niektórych osób może się rozwinąć zespół stresu pourazowego związany z hospitalizacją czy obciążającym leczeniem.

Zobacz również: Brak snu może zabić? Naukowcy alarmują

Długi covid - kto jest narażony?

Długi covid lub długi ogon covid-19 może dotyczyć nawet połowy ozdrowieńców. Charakterystycznym objawem jest chroniczne zmęczenie, które utrzymuje się jeszcze przez 2 miesiące po przebytej infekcji. Objawy mogą się jednak utrzymywać się nawet do 6 miesięcy. Dotyczą one pacjentów, którzy zakażenie przeszli bezobjawowo, jak i tych, którzy wymagali hospitalizacji.

Zobacz również: Pijesz kawę w drugiej połowie dnia? Mogą cię czekać przykre konsekwencje

Długi covid - czym jest?

O długim covidzie mówimy wtedy, gdy ujawnia się co najmniej 1 dolegliwość w okresie 3 miesięcy od wykrycia zakażenia wirusem. Musi się ona utrzymywać przez co najmniej 2 miesiące i nie można jej wytłumaczyć inną chorobą. Objawy mogą się pojawić już w momencie przechodzenia ostrej postaci choroby covid-19. Później utrzymują się nadal lub pojawiają dopiero po wyzdrowieniu.

Długi covid - objawy

Jakie są objawy długiego covidu? Amerykańska agencja Centers for Disease Control and Prevention opublikowała listę najczęstszych powikłań, które u takich osób mogą się pojawić, przy czym nierzadko jest ich kilka jednocześnie. Naukowcy najczęściej wymieniają:

pogorszenie stanu po wysiłku fizycznym lub psychicznym,

kłopoty z myśleniem (tzw. brain fog),

zaburzenia snu,

zaburzenia oddechu,

kaszel,

zmęczenie,

mrowienia,

bóle w klatce piersiowej, brzuchu, bóle głowy, stawów,

przyspieszone tętno,

biegunka,

gorączka,

zawroty głowy,

wysypki,

wahania nastrojów,

problemy z węchem i smakiem,

u kobiet zaburzenia menstruacji.

Długi covid - gdzie szukać pomocy?

Jak sobie pomóc przy długim covidzie? Lekarze i fizjoterapeuci coraz lepiej rozumieją problem, a ich pomoc jest często potrzebna. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił program pomocy osobom chorym. Na oficjalnej stronie NFZ znajduje się informacja o placówkach, które zajmują się tym problemem.

WHO z kolei przygotowało internetową broszurę z informacjami, jak radzić sobie z długim covidem. Jest ona również dostępna w języku polskim.

Zobacz również: 10 skutecznych ziół przy nadciśnieniu

Szczepienia chronią przed długim covidem

Zdjęcie Szczepienie chroni przed długim covidem / 123RF/PICSEL

Autorzy raportu udostępnionego przez UK Health Security Agency zajęli się kwestią szczepień w odniesieniu do długiego covidu. Przeanalizowali 15 badań dotyczących tego tematu.

Eksperci wskazali, że osoby zaszczepione, które zostaną zakażone koronawirusem, rzadziej zgłaszają symptomy długiego covidu niż niezaszczepieni. - Dotyczy to zarówno krótkiej skali czasowej (4 tygodnie od infekcji), średniej (12-20 tygodni), jak i długiej (6 miesięcy) - poinformowali eksperci.

Według badań, osoby w pełni zaszczepione, które przeszły chorobę, były o prawie połowę mniej narażone na skutki długiego covidu niż niezaszczepieni ozdrowieńcy.

***

Zobacz również: