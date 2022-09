Co pić, by się uspokoić? Te zioła pomagają w stanach napięcia nerwowego

Światowa Organizacja Zdrowia określiła długotrwały stres „chorobą stulecia”. Zdaniem ekspertów WHO wiele chorób cywilizacyjnych, które dysharmonizują życie milionów ludzi na całym świecie, ma podłoże stresowe. Gdybyśmy mogli stresować się mniej, wszystko byłoby prostsze. Jednak intensywne tempo życia, natłok obowiązków i wciąż rosnące wymagania nie dają nam nawet chwili wytchnienia. Jak osiągnąć wewnętrzny spokój? W wyciszeniu mogą pomóc napary ziołowe. Stosowane regularnie, koją nerwy. Co pić, by się uspokoić?

Zdjęcie Napar z melisy świetni ugasi pragnienie. A dodatkowo wprowadzi cię w dobry nastrój