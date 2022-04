Oto jak stres wpływa na organizm. Prowadzi do chorób serca, skóry i nie tylko

Stres towarzyszy każdemu z nas i jest on naturalną reakcją organizmu. Zdarza się, że motywuje do działania, ale często też prowadzi do problemów zdrowotnych. Nadmiar stresu niekorzystnie wpływa na organizm, dlatego też należy z nim walczyć. Prowadzi do pojawienia się przeróżnych schorzeń, w tym także chorób skóry.

Zdjęcie Przewlekły stres niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie / 123RF/PICSEL