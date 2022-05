Zachorowania na czerniaka

Nowotwory skóry należą do najliczniejszej grupy nowotworów złośliwych. W Polsce co roku odnotowuje się około 4 tys. nowych rozpoznań czerniaka. Prawie pół tysiąca przypadków zachorowań na czerniaka jest wykrywanych w stadium zaawansowanym lub rozsianym. Dane z Krajowego Rejestru Nowotworów wskazują, iż czerniak coraz częściej występuje u młodych ludzi w wieku 24-40 lat, a w szczególności wśród kobiet. Najczęściej rozwija się on u nacji białej - niepokojące jest jednak to, że częstość zachorowań na świecie z roku na rok sukcesywnie rośnie.

Reklama

W grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia czerniaka skóry są osoby o jasnej skórze, blond oraz rudych włosach, z piegami, ze skłonnością do oparzeń słonecznych, posiadające dużo różnorodnych znamion o nietypowej lokalizacji (np. na stopach, dłoniach, skórze owłosionej głowy), określanych jako tzw. zespół znamion atypowych. Takie osoby powinny zgłaszać się przynajmniej raz w roku na okresową kontrolę skóry do specjalisty.

Czytaj także: Czerniak brzmi jeszcze gorzej niż rak

Objawy czerniaka

Objawy czerniaka zależą od stopnia jego zaawansowania. W postaci wczesnej zmiany są płaskie, niesymetryczne, o niejednolitym kolorze i nieregularnych, poszarpanych brzegach. Przy postaci zaawansowanej zmiany są często uwypuklone ponad poziom skóry, a czasami również owrzodziałe z sączącą się wydzieliną podbarwioną krwią.

Zdjęcie Jeśli zaobserwujemy na skórze tego typu znamię, jak najszybciej należy skonsultować się z lekarzem / 123RF/PICSEL

Jak zminimalizować ryzyko zachorowania na czerniaka?

Powinniśmy chronić skórę przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV), ponieważ pod jego wpływem skóra nie tylko szybciej się starzeje, ale też dochodzi do uszkodzenia jej komórek. Jeśli uszkodzeniu ulegną melanocyty, czyli komórki barwnikowe skóry, może dojść do rozwoju czerniaka. Dlatego w ogóle nie powinniśmy korzystać z solarium. Nie opalać się w godzinach najsilniejszego operowania słońca, czyli między 10 a 15, by nie dopuścić do oparzeń.

Warto wiedzieć: Czerniak to nie wyrok

Bardzo wysokim odsetkiem wyleczeń charakteryzują się wcześnie wykrywane czerniaki. Kiedy zmiana jest grubości 1-2 mm, wynosi on 80-90 proc. Żeby więc zwiększyć swoje szanse, trzeba pamiętać o tym, by raz w roku kontrolować znamiona u dermatologa.

Zobacz także: Czy ta narośl to czerniak? Oceni to prosty test