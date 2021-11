Smalec na cenzurowanym

Tłuszcz ma złą prasę. Jest najbardziej kaloryczny spośród wszystkich makroskładników. Podczas gdy 1 gram białek czy węglowodanów daje 4 kcal, ta sama porcja tłuszczu to aż 9 kcal. Z tego powodu, w trosce o prawidłową masę ciała, próbujemy ograniczyć spożycie tłuszczu. Ale on jest nam potrzebny. Tłuszcz jest nośnikiem smaku i pełni szereg ważnych funkcji w organizmie. Warto wybierać zdrowe tłuszcze. Czy smalec do nich należy?

Czy smalec jest zdrowy?

Polska kuchnia lubi gęsi i wieprzowy. Smalec powstaje w wyniku wytapiania tłustych tkanek zwierzęcych. Jest esencją cholesterolu i nasyconych tłuszczów zwierzęcych, czyli tych rodzajów tłuszczu, które trzeba eliminować ze zdrowej diety. Próżno szukać w nim witamin i składników mineralnych. Ma jedną zaletę odżywczą. To jednonienasycone kwasy tłuszczowe omega-9. Więcej jest ich w smalcu gęsim niż wieprzowym. Ten drugi ma z kolei wyraźnie wyższą (aż dwukrotnie!) zawartość kwasów nasyconych. Nie ma wątpliwości, że zdrowotnie lepszym wyborem jest smalec gęsi. Nie ma też złudzeń, że smalec nie powinien być stałym elementem codziennego jadłospisu. Z pewnością nie zostanie wpisany na listę najzdrowszych produktów.

Smalec a choroby serca

Restrykcyjne eliminowanie tłuszczu z diety nigdy nie będzie dobrym pomysłem. Ograniczanie tłuszczów nasyconych, zawsze. W trosce o zdrowe serce trzeba redukować tłuszcze nasycone pochodzenia zwierzęcego, najlepiej do zera. Obok smalcu, szczególnie wieprzowego, na liście produktów, które nie służą sercu jest też słonina, boczek, masło, a także olej palmowy i kokosowy. Wszystkie mają wysoką zawartość tłuszczów nasyconych. Smalec gęsi również. Jakie zatem wybierać z myślą o sercu?

Olej rzepakowy, oliwę z oliwek, olej lniany, orzechy, awokado. One obfitują w korzystne dla serca kwasy omega-3, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.

Smalec w diecie diabetyka

Jednym z ważniejszych założeń diety cukrzycowej jest utrzymanie prawidłowej masy ciała. Diabetycy muszą ograniczać ilość spożywanych kalorii i uważnie dobierać produkty do menu. Tłuszcze nasycone, zwłaszcza odzwierzęce, są tu silnie cenzurowanym składnikiem. Są wysokokaloryczne i podwyższają poziom cholesterolu we krwi, a to u osób obciążonych cukrzycą bardzo niekorzystne zjawisko. Diabetycy są bardziej, niż osoby z prawidłowym poziomem cukru we krwi, obciążeni ryzykiem schorzeń kardiologicznych. Trzeba więc działać prewencyjnie, dla ochrony serca.

Smalec do smażenia

Smalec ustępuje oliwie z oliwek czy olejowi lnianemu na wielu polach. Właściwe niemal na wszystkich, ale nie w kwestii smażenia. Ten sposób obróbki termicznej jest najmniej korzystny dla zdrowia. Tam, gdzie to możliwe wybierzmy gotowanie, zapiekanie, albo duszenie. Tam, gdzie konieczne - przystąpmy do smażenia. Byle z głową.

Po pierwsze, wybierzmy tłuszcz, który ma wysoką temperaturę dymienia, więc nie spali się zbyt szybko. To kryterium spełnia smalec. Oliwa, tak jak wiele olejów roślinnych, utlenia się bardzo szybko. Dlatego nie powinna być nigdy podgrzewana. W wyniku spalania tłuszczu powstaje wiele szkodliwych, kancerogennych substancji.

Zawarte w smalcu nasycone tłuszcze zachowują stabilność w wysokich temperaturach, czyli nie stają się bardziej szkodliwe.

Po drugie, wymieniajmy tłuszcz po każdym smażeniu. Również smalec. Wielokrotne używanie tej samej porcji jest bardzo niekorzystne dla zdrowia. Dbajmy o to, by smażenie trwało najkrócej, jak to możliwe i nie używajmy większych porcji tłuszczu, niż to konieczne.

Smalec gęsi na przeziębienie

Miłośnicy medycyny naturalnej, tak jak przed laty nasze babcie, zachęcają do korzystania z domowych metod radzenia sobie z infekcjami górnych dróg oddechowych. Smalec gęsi, stosowany zewnętrznie - do smarowania pleców i klatki piersiowej - ma spore grono zwolenników. Działa rozgrzewająco, pomaga odkrztusić i ułatwia oddychanie. Łagodzi kaszel. Jest skuteczny nie tylko przy przeziębieniu czy grypie. Warto stosować go pomocniczo przy zapaleniu płuc, oskrzeli czy astmie.

Ewa Koza, mamsmak.com



