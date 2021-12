Czym jest karboksymetyloceluloza?

Karboksymetyloceluloza (CMC) to syntetyczny związek, który zalicza się do grupy emulgatorów. One z kolei są stosowane jak dodatek do żywności, aby poprawiać teksturę produktów i zwiększać ich trwałość.



Do tej pory uważano, że substancja ta jest bezpieczna dla naszego zdrowia, gdyż jest w całości wydalana z organizmu.



Co mówią badania naukowe o CMC?

Teraz jednak przeprowadzono badania, które wykazały, że karboksymetyloceluloza zmienia skład bakterii zasiedlających okrężnicę. Niektóre gatunki zostały przez nią zredukowane do bardzo niskiego poziomu.

Reklama

Dodatkowo, naukowcy odkryli, że kał osób spożywających CMC zawiera mniej korzystnych metabolitów, które utrzymują okrężnicę w zdrowiu.



Przed i po eksperymencie u jego uczestników wykonano także kolonoskopię. Wykazała ona, że karboksymetyloceluloza powoduje wnikanie bakterii jelitowych do śluzu, a to z kolei może doprowadzić do nieswoistych zapaleń jelit i cukrzycy typu 2.



Zdjęcie CMC producenci dodają m.in. do czekoladowych napojów w proszku / 123RF/PICSEL

Gdzie występuje karboksymetyloceluloza?

CMC jest najczęściej stosowana w takich produktach, jak:

Wyroby cukiernicze (np. ciasteczka)

Napoje owocowe

Napoje kakaowe i czekoladowe w proszku

Gumy do żucia

Produkty piekarnicze (np. wrapy, spody do pizzy, tortilla, bułki do hamburgerów)

Lody



Mleczko kokosowe

Syropy owocowe

Zupy instant

Sosy w proszku

Naukowcy podsumowali eksperyment w następujący sposób:



Nasz eksperyment z pewnością obala argument, że jeśli coś się wydala, to jest dla nas bezpieczne i nie trzeba tego badać - podsumowują. - I nie chodzi tu wyłącznie o karboksymetylocelulozę, ale o wszelkie dodatki do żywności, które powinny w końcu zostać dokładnie przetestowane na ludziach

Zobacz więcej:



Azotyn sodu - wyjątkowo szkodliwy konserwant



Glutaminian sodu. Dlaczego powinnaś przestać go stosować?