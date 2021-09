​Darmowa antykoncepcja dla kobiet do 25 roku życia. Nowe przepisy we Francji

Darmowa antykoncepcja we Francji jest dostępna od 2013 roku dla kobiet poniżej 18. roku życia. Według "Le Monde", przyczyniło się to do dużego spadku liczby zabiegów aborcji w tej grupie wiekowej.

Teraz stworzono ustawę, która ma zapewnić bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych dla kobiet do 25. roku życia. Poinformował o tym francuski minister zdrowia, Oliver Veran.

- Francja zapewni darmowy dostęp do środków antykoncepcyjnych wszystkim kobietom do 25. roku życia, poczynając od 1 stycznia - ogłosił.

Mniej kobiet korzysta z antykoncepcji. Powodem są koszty

W wywiadzie dla telewizji France 2 wyjaśnił, że przez to, iż antykoncepcja jest za droga dla większość kobiet, przestają one z niej korzystać, a tym samym zabezpieczać się przed niechcianą ciążą.

Obserwujemy zmniejszone korzystanie z antykoncepcji wśród części młodych kobiet, dzieje się tak głównie z przyczyn finansowych

- powiedział.

Podkreślił także, że jest to niedopuszczalne:

To niedopuszczalne, że kobiety nie mogą się chronić, nie mają dostępu do antykoncepcji, w sytuacji, gdy chcą z niej korzystać, ponieważ środki te są za drogie.

Koszt nowych przepisów szacuje się na ok. 21 milionów euro rocznie. W ramach programu kobiety skorzystają z konsultacji lekarza, badań oraz otrzymają darmową antykoncepcję.

Francja nie jest pierwszym krajem, który wprowadza takie rozwiązania. Podobne przepisy funkcjonują już w Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii.

Polska na końcu krajów z dostępną antykoncepcją

Według "Atlasu antykoncepcji", opublikowanego na zlecenie Europejskiego Forum Parlamentarnego ds. Populacji i Rozwoju (EPF), wskaźnik dostępności antykoncepcji w Polsce wynosi zaledwie 35,1 proc.

Zdjęcie Dostępność do antykoncepcji w Polsce jest najgorsza w Europie / 123RF/PICSEL

To najgorszy wynik w Europie. W dostępności do środków antykoncepcyjnych prześcigają nas nie tylko kraje zachodnie jak Belgia (96,4 proc.), Francja (80,1 proc.) czy Niemcy (75,1 proc.), ale również Ukraina (59,8 proc.), Białoruś (44,4 proc.) czy Turcja (55,7 proc.).

