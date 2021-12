Dermatillomania, zwana też patologicznym skubaniem skóry (PSP - pathological skin picking), jest odruchowym, kompulsywnym drapaniem, skubaniem, nakłuwaniem, szczypaniem czy zrywaniem zdrowej skóry, a więc dokonywaniem samouszkodzenia. W 2013 roku pojawiło się w rejestrze zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Najprawdopodobniej pojawi się także w ICD-11 - jedenastej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, przygotowanej przez WHO. Dokument zacznie obowiązywać z początkiem 2022 roku.

Choroba ta, będąca formą zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, zazwyczaj pojawia się u nastolatków, a także u młodych dorosłych (ok. trzydziestego roku życia). Dotyczy przede wszystkim kobiet - stwierdzono, że stanowią one aż 80 proc. wszystkich chorujących. Dermatillomania czasem współistnieje z innymi chorobami jak depresja czy zaburzenia odżywiania.

Ludzie, którzy są nią dotknięci, odczuwają ogromny przymus dotykania i skubania swojego naskórka za pomocą palców, paznokci, ale także patyczków do uszu czy pęsety, a nawet ostrych narzędzi jak nożyczki. Najczęściej chorzy zrywają naskórek z twarzy i ust, jednak często dotyczy to także głowy, szyi, ramion, klatki piersiowej czy dłoni, włącza się w to także drapanie czy wyciskanie pryszczy i innych trądzikowych zmian skórnych albo odrywanie pęcherzy.

Jakie są powody patologicznego skubania skóry?

Zdjęcie Dermatillomania najczęściej spowodowana jest przez silny stres i traumatyczne zdarzenia z przeszłości / 123RF/PICSEL

Dermatillomania jest chorobą o podłożu psychicznym. Najczęściej powoduje ją silny stres i nieumiejętność radzenia sobie z nim, zaburzenia lękowe, a także traumatyczne wydarzenia z przeszłości. Dotykanie i skubanie skóry przynosi redukcję napięcia i chwilową ulgę.

Duża część osób właśnie w ten sposób radzi sobie z napięciem psychicznym, z początku bardzo często na poziomie nieświadomym. Później jednak dermatillomania staje się zachowaniem kompulsywnym, którego nie możemy przerwać, nawet jeśli chcemy. W skrajnej formie może dojść do autoagresji i kaleczenia własnego ciała, by poczuć ulgę.

Uzależnienie od skubania skóry odbiera pewność siebie

Zdjęcie Cierpiące na dermatillomanię osoby mogą mieć na twarzy i ciele stupy, rany czy blizny, które często są odbierają im pewność siebie / 123RF/PICSEL

Patologiczne skubanie skóry powoduje u osób dotkniętych tym schorzeniem intensywne, skrajne emocje. Z jednej strony - kiedy przymus dotknięcia, zadrapania lub skubnięcia skóry jest zrealizowany, czują przez moment ulgę i spokój. Z drugiej strony - szybko pojawiają się też trudniejsze uczucia jak wstyd, zażenowanie, poczucie winy, a nawet epizody depresyjne, często o dużej intensywności.

Cierpiące na dermatillomanię osoby mogą mieć na twarzy i ciele stupy, rany czy blizny, które często są odbierają im pewność siebie i są powodem cierpienia i ogromnego dyskomfortu. Zdarza się, że chorzy unikają więc spotkań i różnych aktywności z innymi ludźmi, a nawet bliskich związków - wszystko z lęku przed "ujawnieniem" innym swoich strupów i ran na skórze.

Nieleczona dermatillomania może doprowadzić do innych powikłań psychicznych takich jak fobia społeczna oraz depresja.

Jak leczyć dermatillomanię? Konieczna jest współpraca z psychologiem i psychiatrą

Patologiczne skubanie skóry jest na szczęście całkowicie wyleczalne. Leczy się ją podobnie jak inne zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a więc najczęściej przy pomocy terapii poznawczo-behawioralnej połączonej z odpowiednim leczeniem farmakologicznym, zaleconym przez lekarza psychiatrę.

