Kaszel jest częstą reakcją organizmu na rozwijającą się infekcję wirusową lub bakteryjną organizmu. To odruch, który powstaje w wyniku podrażnienia zakończeń nerwowych, czyli tzw. punktów kaszlowych, w błonie śluzowej w górnych drogach oddechowych (w tchawicy, krtani, gardle, oskrzelach czy nosie).

Kaszel dzielimy na suchy i mokry. Odróżnienie ich nie jest trudne. Suchy kaszel to często pierwszy objaw infekcji. Jest wyjątkowo męczący i dokuczliwy, charakteryzuje się nieprzyjemnym drapaniem i suchością w gardle oraz uczuciem podrażnienia i łaskotania błony śluzowej. Towarzyszy mu bardzo mała ilość wydzieliny. Jest wyjątkowo przykry zwłaszcza nocą - ataki kaszlu mogą zakłócać nasz sen i wybudzać nas.

Reklama

Z kolei przy mokrym kaszlu towarzyszy nam odkrztuszanie zalegającej gęstej plwociny. Chociaż jest nieprzyjemny, nie warto go powstrzymywać - podczas infekcji spełnia ważne zadanie oczyszczania organizmu i naszych dróg oddechowych.

Dziecko kaszle? Uważaj z podawaniem syropów bez recepty!

Dolegliwości mogą zmniejszyć specjalne syropy na kaszel. W aptekach możemy znaleźć ich bogaty wybór, wiele z nich jest także bez recepty. Czy to oznacza, że możemy je zażywać bez zastanowienia i dawać je dzieciom?

Zdecydowanie nie! Niestety niektóre z syropów mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku naszym najmłodszym, dlatego zdecydowanie nie warto wybierać dla dzieci leków - nawet tych bez recepty - na własną rękę. Wszystko z powodu zawartych w syropach składników, których skutki uboczne mogą być groźne dla dzieci. Jeśli więc decydujesz się na kupno syropu bez recepty dla małego dziecka, pamiętaj, żeby dokładnie przeczytać etykietę.

Niebezpieczne substancje w syropach na kaszel. Unikaj ich!

Dekstrometorfan

Nie powinno się stosować go u dzieci poniżej 2. roku życia ani u dzieci, które cierpią na astmę oskrzelową - może wchodzić w reakcję z lekami na tę chorobę, czyli ze środkami przeciwhistaminowymi.

To substancja, która jest pochodną morfiny - łagodzi odruch kaszlu i daje ulgę, dlatego często wykorzystuje się go w syropach stosowanych do leczenia zapalenia gardła i zapalenia oskrzeli. Może jednak powodować reakcje alergiczne, bóle i zawroty głowy, senność i dolegliwości układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunkę czy zaparcia).

Butamirat

Nie powinno się stosować go u dzieci poniżej 3. roku życia, muszą go unikać również ciężarne i karmiące kobiety. Jego przyjmowanie może doprowadzić do wystąpienia senności, nudności, wymiotów, biegunek i zawrotów głowy. Groźne jest również przedawkowanie, które może objawiać się obniżeniem ciśnienia tętniczego i zaburzeniami równowagi.

Kodeina

Kodeina (fosforan kodeiny) jest pochodną morfiny, należy do opioidów. W większych dawkach łatwo uzależnia i powoduje zaburzenia nastroju, zaburzenia oddychania, kołatanie serca, euforię, potliwość. Poza tym ma długą listę działań niepożądanych i skutków ubocznych - nudności, wymioty, zaparcia, senność, nasilenie objawów astmy i reakcje alergiczne.

Nie powinno się więc stosować syropów z kodeiną u dzieci poniżej 12. roku życia. Powinni na nie uważać także dorośli - przedawkowanie może doprowadzić do napadów lękowych, napadów agresji i zaburzeń pracy mózgu.

Jakie syropy na kaszel dla dziecka wybrać? Oto bezpieczne środki

Po jakie środki sięgać więc, kiedy nasze dziecko cierpi z powodu kaszlu? Najbezpieczniej decydować się na domowe, naturalne sposoby takie jak nebulizacje czy domowe syropy na kaszel - z goździków, tymianku, cebuli czy miodu i cytryny.

Można też skorzystać z ziołowych preparatów przeciwkaszlowych, które dostaniemy w aptece - na przykład z porostem islandzkim (nawilżają śluzówkę), wyciągiem z sosny (działają przeciwbakteryjnie), czarnym bzem, tymiankiem i podbiałem (wspomagają odkrztuszanie).

Warto też nie zwlekać z wizytą u lekarza - kaszel jest tylko objawem infekcji, którą trzeba wyleczyć. Pod okiem specjalisty będzie to najbezpieczniejsze.

Przeczytaj też:



Babciny sposób na leczniczą herbatę. Wystarczą dwa składniki!



Kulinarne sposoby na walkę z przeziębieniami i wzmocnienie odporności

Krople do nosa - rodzaje. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania kropli do nosa



* * *



Zobacz więcej: