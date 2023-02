Spis treści: 01 Goździki: Właściwości

02 Jak jeść goździki?

Goździki: Właściwości

Goździki, które stosujemy w naszych kuchniach, są to nierozkwitnięte, zasuszone pąki drzewa goździkowego. W tych nierozwiniętych, pikantnych w smaku, kwiatach drzemie moc składników, które jak się okazuje, mogą być bardzo dobre dla naszego zdrowia. Co skrywają w sobie goździki? Właściwości tej przyprawy to między innymi łagodzenie stanów zapalnych.

Goździki wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i bakteriobójcze — dlatego, w pewnych kręgach, słyną jako domowa metoda na ból gardła. Jeśli odczuwamy nieprzyjemne drapanie, które zwiastuje chorobę, warto przez kilka minut ssać 2 - 3 goździki. Zagryzanie ususzonych pąków, jeśli bolą nas zęby to kolejny sposób, w jaki medycyna alternatywna wykorzystuje goździki. Właściwości przeciwutleniające tej przyprawy także są nie do przecenienia.



Reklama

Zdjęcie Goździki złagodzą ból zęba / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Zdrowotny napój z kurkumą. Na co działa złota przyprawa?

Goździki to antyoksydanty, które pomogą pozbyć się stresu oksydacyjnego, a wraz z nim chorób cywilizacyjnych. Dzięki goździkom spada ryzyko chorób serca, choroby Parkinsona czy Alzheimera.

Goździki poprawiają także gospodarkę glukozową we krwi, toteż ich regularne spożycie może zwiększyć wrażliwość na insulinę.

Badania naukowe potwierdziły też, że regularne spożywanie goździków może zmniejszać ryzyko chorób wątroby oraz jej uszkodzenia. Goździki są też sposobem, aby uniknąć stłuszczenia wątroby. Znając pozytywny wpływ przyprawy na zdrowie, warto zadać sobie pytanie: jak jeść goździki?



Zobacz również: Właściwości cynamonowej herbaty



Zdjęcie Goździki warto dodawać do kawy / 123RF/PICSEL

Jak jeść goździki?

Jak widać, goździki mają wiele dobrych dla zdrowia właściwości, dlatego warto je włączyć do diety. Rodzi się zatem pytanie: jak jeść goździki? Tutaj mamy kilka możliwości do wyboru:

jako dodatek do kawy, wina, kakao,

zaparzone w postaci goździkowej herbatki,

jako dodatek do ciast,

jako dodatek do potraw — goździki są między innymi składnikiem przyprawy curry, co pokazuje, że mogą one w ciekawy sposób podkręcić smak między innymi mięsnych dań,

jako przyprawa do zup i sosów,

jako marynata do mięs oraz owoców. Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Przepis na zimową herbatę