Napoje energetyczne cieszą się sporą popularnością od wielu lat, także w Polsce. Nic dziwnego, substancje w nich obecne dostarczają do organizmu dużą dawkę energii i redukują uczucie zmęczenia. Niestety, badania wykazały, że regularne spożywanie energetyków stopniowo wyniszcza organizm!

Energetyki bogate są nie tylko w kofeinę, ale także sacharozę, a ta ulega w organizmie rozkładowi do glukozy. Efektem jest wzrost poziomu cukru we krwi i wzmożona produkcja insuliny. Picie napojów energetycznych ma więc bardzo niekorzystny wpływ na prawidłową pracę trzustki. To jednak nie wszystko!

Napoje energetyczne dosłownie wyniszczają organizm. Wystarczy godzina!

Z przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Bonn badań wynika, że picie energetyków może przyczynić się do problemów z sercem. Medyczny eksperyment wykazał, że już po godzinie od spożycia napoju energetycznego lewa komora serca zaczyna się znacznie kurczyć!

Dr Jonas Dorner, główny autor badań wykazał, że zbyt duża ilość kofeiny, przyczyniając się do nadmiernej kurczliwości serca, wpływa na wzrost ciśnienia tętniczego, doprowadzając do kołatania i przyśpieszonego bicia serca. Osoby cierpiące na dolegliwości związane z sercem, powinny więc całkowicie zrezygnować z tego typu napojów!

Energetyki nie służą także osobom na diecie. Picie ich sprzyja bowiem odkładaniu się tkanki tłuszczowej i zwiększa ryzyko nadwagi. Po wypiciu napoju w organizmie bardzo szybko podnosi się stężenie cukru, a zaraz potem szybko spada. Pojawia się uczucie znużenia i chęć wypicia kolejnego napoju energetycznego. Od tego typu napojów można się wręcz uzależnić!

Osoby sięgające codziennie po energetyki są mniej odporne na infekcje i bardziej narażone na stany zapalne jelit. Składniki, które występują w tego typu napojach, mają również negatywny wpływ na uzębienie. Sacharoza w nich obecna jest świetną pożywką dla bakterii powodujących próchnicę.

Czym zastąpić napój energetyczny?

Osoby, które zdecydowanie zbyt często sięgają po energetyki, powinny poszukać ich zdrowszych zamienników. Należą do nich np.

- orzeszki cola - dodają energii i są świetnym źródłem kofeiny

- yerba mate - działa pobudzająco i orzeźwiająco

- imbir - dodaje energii i podnosi nieco ciśnienie krwi

- gojnik - dodaje sił i energii, zmniejszając uczucie zmęczenia.

***

